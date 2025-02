Programmbeschwerden haben beim SWR fast nie Erfolg. Doch der Bürgermeister von Weil der Stadt will es jetzt wissen. Es geht um Berichte zu einer Baumfällaktion, bei denen der Sender schon mehrfach zurückrudern musste.

Andreas Müller 21.02.2025 - 11:13 Uhr

Wer sich über einen Beitrag des Südwestrundfunks (SWR) beschweren will, kann das ziemlich unkompliziert tun. Auf der Webseite des Senders findet sich ein Online-Formular, in dem man persönliche Daten, die monierte Sendung und seine Kritikpunkte einträgt. Dann gilt es nur noch auf „Abschicken“ zu klicken. Ähnlich flott geht es per Mail oder Briefpost.