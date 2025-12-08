Im Internet kursiert ein Video, das die Riesenwellen an dem Naturpool auf Teneriffa zeigt, an dem sich gestern das Unglück ereignete.

Am 7. Dezember 2025 kam es im Westen der Insel Teneriffa, in einem natürlichen Meerwasserbecken im Gebiet von Isla Cangrejo (Region Santiago del Teide), zu einem tragischen Zwischenfall. Eine Riesenwelle überraschte dort mehrere Personen und riss sie ins Meer. Drei Menschen verloren ihr Leben, und drei weitere wurden verletzt. Die Behörden hatten zuvor eindringlich vor starkem Wellengang gewarnt. Bereits Anfang November 2025 starben bei ähnlichen Vorfällen drei Menschen.

Video zeigt die Riesenwellen Im Internet kursiert ein Video, dass die Riesenwellen an dem Naturpool zeigt. Laut Ersteller wurden die Aufnahmen eine Stunde vor dem Unglück gemacht. Ob dies tatsächlich zutrifft, lässt sich nicht verifizieren. Das Video zeigt jedoch genau das Meerwasserbecken, an dem sich das Unglück ereignete. Es veranschaulicht, welche Kraft die Wellen dort aufbauen können.

Die Ursache der Naturgewalt

Die Riesenwellen, die die Kanarischen Inseln in den Herbst- und Wintermonaten treffen, sind das Ergebnis von Stürmen weit draußen im Atlantik. Diese erzeugen eine langanhaltende Dünung, die auf die steilen, vulkanischen Küsten Teneriffas trifft.

Da der Meeresboden rund um die Insel sehr schnell abfällt, können die Wellen ihre Energie nicht allmählich abbauen, sondern brechen erst unmittelbar vor dem Ufer oder an Hafenmauern mit voller, unvorhersehbarer Zerstörungskraft.

Sicherheitsappelle der Behörden

Angesichts der wiederholten Tragödien appellieren die lokalen Behörden dringend an Touristen und Einheimische, die ausgegebenen Wetterwarnungen strikt zu befolgen. Es wird eindringlich davor gewarnt, sich bei hohem Wellengang in Küstennähe aufzuhalten oder für Fotos die Gefahr zu unterschätzen.