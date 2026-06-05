Tennis Boss Open in Stuttgart Bittere Pille: Alexander Zverev sagt Teilnahme ab
Stuttgarts Tennisfans haben sich wie im Vorjahr auf Alexander Zverev gefreut. Nun aber ist klar: Es gibt kein Wiedersehen – aus diesen Gründen.
Stuttgarts Tennisfans haben sich wie im Vorjahr auf Alexander Zverev gefreut. Nun aber ist klar: Es gibt kein Wiedersehen – aus diesen Gründen.
Kaum hatte Alexander Zverev den Finaleinzug bei den French Open am frühen Freitagabend perfekt gemacht, da drückten die Veranstalter der Boss Open auf dem Stuttgarter Weissenhof (6. bis 14. Juni) auf das Knöpfchen. Sie verschickten eine Mail mit traurigem Inhalt aus Sicht der Stuttgarter Tennisfans, die sich beim Rasenturnier in der nächsten Woche auf dem Killesberg schon auf Deutschlands großen Tennisstar gefreut hatten.