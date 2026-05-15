Tennis-Bundesliga Damen TEC Waldau verpasst die Sensation beim deutschen Meister
In Aachen fehlt den drei eingesetzten deutschen Einzel-Spielerinnen jeweils nur ein Quäntchen. Weiter geht es schon an diesem Samstag.
In Aachen fehlt den drei eingesetzten deutschen Einzel-Spielerinnen jeweils nur ein Quäntchen. Weiter geht es schon an diesem Samstag.
Man weiß ja nie. Mittlerweile hätte ihnen wohl manch einer fast alles zugetraut. Und auch bei ihnen selbst, den Damen des TEC Waldau, war da die leise Hoffnung auf die Sensation. Aber so weit ist es an diesem Donnerstag dann doch nicht gekommen. Nach dem Saisontraumstart in der Tennis-Bundesliga mit drei Siegen haben die Degerlocherinnen ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Sie unterlagen beim amtierenden deutschen Meister TK Blau-Weiß Aachen mit 3:6.