 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Erst lange Gesichter – dann Jubel beim TEC Waldau

Tennis – Bundesliga Erst lange Gesichter – dann Jubel beim TEC Waldau

Tennis – Bundesliga: Erst lange Gesichter – dann Jubel beim TEC Waldau
1
Waldau-Spielerin Dalila Jakupovic gewann ihr Einzel Foto: Archiv Bergmann

Die Degerlocher Bundesliga-Tennisspielerinnen verlieren beim neuen deutschen Meister, sichern sich aber dennoch den Klassenverbleib.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Nach dem letzten Matchball der Bundesliga-Partie und dem damit verbundenen 6:3-Sieg des TC Bredeney im Heimspiel gegen den TEC Waldau herrschte zuerst verhaltener Jubel auf der einen Seite, lange Gesichter auf der anderen. Nach dem Bekanntwerden der anderen Resultate verfielen beide Seiten jedoch in Freudentaumel. Aufgrund der Niederlage von Aachen in Hamburg steht Bredeney bereits einen Spieltag vor Rundenschluss als neuer deutscher Meister fest. Da die Gegnerinnen im Abstiegskampf den Degerlocherinnen in die Karten spielten, haben diese in den beiden Berliner Clubs sowie Blasewitz definitiv drei Mannschaften hinter sich gelassen und sich – anders als in den vergangenen Spielzeiten – vorzeitig den Klassenverbleib gesichert.

 

„Es ist auch mal ein gutes Gefühl, frühzeitig gesichert zu sein“, sagt denn auch Thomas Bürkle, der Teammanager des TEC Waldau, der trotz der Niederlage gegen den neuen deutschen Meister zufrieden war. Vor allem mit den Leistungen seiner beiden Spitzenspielerinnen Eva Bennemann und Dalila Jakupovic, die es mit den French-Open-Teilnehmerinnen Tatjana Maria und Ella Seidel (beide raus in Runde eins) zutun bekommen haben – sowie dem Auftritt von Anna Gabric an Position sechs. Bennemann verlor zwar in zwei Sätzen gegen Maria, im zweiten Durchgang bot sie der routinierten Akteurin aber ordentlich Paroli und musste sich erst im Tiebreak geschlagen geben. Besser lief es für Jakupovic.

Unsere Empfehlung für Sie

Tennis-Routinier Udo Riglewski: Einst gegen die Weltelite, nun Weissenhof-Trainer

Tennis-Routinier Udo Riglewski Einst gegen die Weltelite, nun Weissenhof-Trainer

Udo Riglewski feierte an der Seite von Wimbledon-Sieger Michael Stich Erfolge. Mittlerweile ist er Cheftrainer des TC Weissenhof und hat im Verein ein neues Konzept implementiert.

Diese hatte mit der aufstrebenden Deutschen Seidel in Satz eins noch Probleme und siegte erst im Tiebreak. Satz zwei ging dann mit 6:3 deutlicher an die Stuttgarterin. Gabric hingegen bewies gegen Emely Welker einmal mehr Nervenstärke und gewann das Duell im Match-Tiebreak mit 10:6. Sie war auch die einzige Spielerin von der Waldau, die mit zwei Punkten die Anlage in Bredeney verließ. Mit Bennemann besiegte sie im Doppel die Gastgeber-Vertretung Barthel/Friedsam mit 6:3 und 6:4.

Zum Abschluss der Runde empfängt der TEC Waldau am Sonntag (11 Uhr) den TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz.

Die Spiele im Einzelnen

TC Bredeney – TEC Waldau 6:3. Tatjana Maria – Eva Bennemann 6:3/7:6, Ella Seidel – Dalila Jakupovic 6:7/3:6, Mona Barthel – Oana Georgeta Simion, 6:4/6:3, Anna-Lena Friedsam – Victoria Pohle 6:4/6:2, Luisa Meyer auf der Heide – Nika Radisic 7:5/6:4, Emily Welker – Anna Gabric 7:6, 5:7, 6:10, Maria/Seidel – Jakupovic/Radisic 7:5/6:3,

Barthel/Friedsam – Bennemann/ Gabric 3:6/4:6, Hobgarski/Oyen – Simion/Pohle 6:3/6:4.

Weitere Themen

Verbandsliga: TSV Weilimdorf: Abschied mit Enttäuschung und Wut – 41 Punkte reichen wohl nicht zur Rettung

Verbandsliga: TSV Weilimdorf Abschied mit Enttäuschung und Wut – 41 Punkte reichen wohl nicht zur Rettung

TSV Weilimdorf gewinnt sein letztes Saisonspiel gegen Meister Young Boys Reutlingen mit 3:0 und ist dennoch so gut wie abgestiegen. Derweil gibt es Signale für die kommende Runde.
Von Torsten Streib
Fußball-Oberliga der Frauen: Trotz 45 Minuten Unterbrechung – Frauen der Waldebene Stuttgart-Ost sind Meister

Fußball-Oberliga der Frauen Trotz 45 Minuten Unterbrechung – Frauen der Waldebene Stuttgart-Ost sind Meister

Die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost feiern nach dem Aufstieg die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga. Das 0:0 gegen den SV Hegnach reicht zum Titel.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Landesliga: Bier-Wette nach Schiedsrichter-Frust beim TSV Bernhausen und TSV Plattenhardt

Fußball-Landesliga Bier-Wette nach Schiedsrichter-Frust beim TSV Bernhausen und TSV Plattenhardt

Der TSV Bernhausen ist aus dem Aufstiegsrennen so gut wie raus, der TSV Plattenhardt abgestiegen. Der Sündenbock ist nach dem 2:2 auf beiden Seiten schnell gefunden.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Landesliga: 1:6 – Der MTV Stuttgart verabschiedet sich mit einer krachenden Niederlage

Fußball-Landesliga 1:6 – Der MTV Stuttgart verabschiedet sich mit einer krachenden Niederlage

Der MTV Stuttgart verliert deutlich gegen den Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz. Nach drei Jahren in der Landesliga ist der Abstieg damit nun endgültig besiegelt.
Von Marius Gschwendtner
Calcio Leinfelden-Echterdingen: Rot, zwei generische Elfer und nach Traumtor doch finaler Calcio-Jubel

Calcio Leinfelden-Echterdingen Rot, zwei generische Elfer und nach Traumtor doch finaler Calcio-Jubel

Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen gewinnt nach wildem Spiel bei der TSG Tübingen und hat nun alle Trümpfe in der Hand.
Von Torsten Streib
Fußball-Landesliga: Dem TV Echterdingen droht die Abstiegsrelegation

Fußball-Landesliga Dem TV Echterdingen droht die Abstiegsrelegation

TV Echterdingen verpasst gegen Waldhausen wichtige Punkte und kann den direkten Klassenverbleib praktisch nicht mehr schaffen. Der Rückschlag lässt den Trainer ratlos zurück.
Von Marius Gschwendtner
Karate: Revanche für die bitterste Stunde: Europameistertitel geht nach Stuttgart

Karate Revanche für die bitterste Stunde: Europameistertitel geht nach Stuttgart

Jamal Afful und Ina Häcker von der TSG Stuttgart gewinnen bei den Titelkämpfen in Norwegen jeweils Gold. Das Erfolgsrezept: mentale Stärke, Revanchegelüste – und Honig.
Von Mike Meyer
Fußball-Verbandsliga: Hiobsbotschaft und Lieferdruck bei Calcio Leinfelden-Echterdingen

Fußball-Verbandsliga Hiobsbotschaft und Lieferdruck bei Calcio Leinfelden-Echterdingen

Der Verbandsligist tritt bei der bereits abgestiegenen TSG Tübingen an. Der Co-Trainer erwartet einen „heißen Tanz“ und für einen Stammspieler ist die Saison beendet.
Von Torsten Streib
Bastian Joas zieht Bilanz: Kapitän des TSV Weilimdorf sauer: „Die Ligakonstellation ist ein Witz“

Bastian Joas zieht Bilanz Kapitän des TSV Weilimdorf sauer: „Die Ligakonstellation ist ein Witz“

Bastian Joas, Kapitän des Verbandsligisten TSV Weilimdorf, sagt im Interview, warum die Runde trotz des drohenden Abstiegs gut war. Und ein Ausblick auf das Saisonfinale am Samstag
Von Torsten Streib
Fußball-Landesliga: Umsturz beim TV Echterdingen: Diese 20 Spieler gehen, diese 14 Neuen kommen

Fußball-Landesliga Umsturz beim TV Echterdingen: Diese 20 Spieler gehen, diese 14 Neuen kommen

Vor dem nächsten Abstiegskampf-Endspiel am Samstag gegen Waldhausen bestätigt der Verein, was bereits durchgesickert war: Der bisherige Kader zerfällt. Nur fünf Kicker bleiben.
Von Franz Stettmer
 
 