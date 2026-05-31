Tennis – Bundesliga: Erst lange Gesichter – dann Jubel beim TEC Waldau

Nach dem letzten Matchball der Bundesliga-Partie und dem damit verbundenen 6:3-Sieg des TC Bredeney im Heimspiel gegen den TEC Waldau herrschte zuerst verhaltener Jubel auf der einen Seite, lange Gesichter auf der anderen. Nach dem Bekanntwerden der anderen Resultate verfielen beide Seiten jedoch in Freudentaumel. Aufgrund der Niederlage von Aachen in Hamburg steht Bredeney bereits einen Spieltag vor Rundenschluss als neuer deutscher Meister fest. Da die Gegnerinnen im Abstiegskampf den Degerlocherinnen in die Karten spielten, haben diese in den beiden Berliner Clubs sowie Blasewitz definitiv drei Mannschaften hinter sich gelassen und sich – anders als in den vergangenen Spielzeiten – vorzeitig den Klassenverbleib gesichert.

„Es ist auch mal ein gutes Gefühl, frühzeitig gesichert zu sein“, sagt denn auch Thomas Bürkle, der Teammanager des TEC Waldau, der trotz der Niederlage gegen den neuen deutschen Meister zufrieden war. Vor allem mit den Leistungen seiner beiden Spitzenspielerinnen Eva Bennemann und Dalila Jakupovic, die es mit den French-Open-Teilnehmerinnen Tatjana Maria und Ella Seidel (beide raus in Runde eins) zutun bekommen haben – sowie dem Auftritt von Anna Gabric an Position sechs. Bennemann verlor zwar in zwei Sätzen gegen Maria, im zweiten Durchgang bot sie der routinierten Akteurin aber ordentlich Paroli und musste sich erst im Tiebreak geschlagen geben. Besser lief es für Jakupovic.

Diese hatte mit der aufstrebenden Deutschen Seidel in Satz eins noch Probleme und siegte erst im Tiebreak. Satz zwei ging dann mit 6:3 deutlicher an die Stuttgarterin. Gabric hingegen bewies gegen Emely Welker einmal mehr Nervenstärke und gewann das Duell im Match-Tiebreak mit 10:6. Sie war auch die einzige Spielerin von der Waldau, die mit zwei Punkten die Anlage in Bredeney verließ. Mit Bennemann besiegte sie im Doppel die Gastgeber-Vertretung Barthel/Friedsam mit 6:3 und 6:4.

Zum Abschluss der Runde empfängt der TEC Waldau am Sonntag (11 Uhr) den TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz.

Die Spiele im Einzelnen

TC Bredeney – TEC Waldau 6:3. Tatjana Maria – Eva Bennemann 6:3/7:6, Ella Seidel – Dalila Jakupovic 6:7/3:6, Mona Barthel – Oana Georgeta Simion, 6:4/6:3, Anna-Lena Friedsam – Victoria Pohle 6:4/6:2, Luisa Meyer auf der Heide – Nika Radisic 7:5/6:4, Emily Welker – Anna Gabric 7:6, 5:7, 6:10, Maria/Seidel – Jakupovic/Radisic 7:5/6:3,

Barthel/Friedsam – Bennemann/ Gabric 3:6/4:6, Hobgarski/Oyen – Simion/Pohle 6:3/6:4.