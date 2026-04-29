Tennis-Bundesliga vor dem Start: TEC Waldau kämpft mit French-Open-Siegerin für die nächste Nichtabstiegsparty

Hält das Gesetz der Serie, dann können sich die Tennis-Bundesligaspielerinnen des TEC Waldau einen Termin im Kalender schon einmal dick anstreichen. Dann wird es diesmal am 7. Juni so weit sein: Endspiel um den Klassenverbleib – und anschließend die große Nichtabstiegsparty. An besagtem Sonntag ist heuer der letzte Spieltag, und in den vergangenen sechs Wettbewerbsjahren war es ohne Ausnahme ein jedes Mal so: Die Degerlocherinnen haben den Nervenkitzel auf die Spitze getrieben. Krimi-Zeit auf der Waldau. Jeweilige Rettung erst ganz am Schluss. Folgt nun der siebte Teil? Bleiben die „Unabsteigbaren“ auch diesmal ihrer Linie treu?