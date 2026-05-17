Die Degerlocherinnen unterliegen dem Club an der Alster Hamburg mit 4:5. Nun geht es in eine zweiwöchige Pause, ehe der Saisonendspurt folgt.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Zweite Saisonniederlage zwar, die Tennis-Bundesligaspielerinnen des TEC Waldau gehen aber dennoch als guter Tabellendritter in die nun zweiwöchige Pfingstpause. Beim 4:5 auf eigener Anlage gegen den Club an der Alster Hamburg fehlte am Samstag nur eine Kleinigkeit. „Wir können stolz auf die Mannschaft sein, auch wenn sie sich für eine tolle Leistung nicht belohnen konnte“, sagt der Teammanager Thomas Bürkle.

 

Letzteres galt vor allem in Bezug auf Eva Bennemann. Die 18-Jährige lieferte im Spitzeneinzel der Österreicherin Julia Grabher einen starken Kampf. Bei kühlen Temperaturen musste sie sich wie schon beim 3:6 am Donnerstag in Aachen erst im Matchtiebreak knapp geschlagen geben. In der Weltrangliste trennen Bennemann und ihre Gegnerin 215 Plätze. „Eva gehört die Zukunft. Sie ist eine ausgezeichnete Teamspielerin und wir freuen sehr, sie in unseren Reihen zu haben“, sagt Bürkle.

Einzelsiege gelangen Nika Radisic und Anna Gabric. Weiter geht es für die Waldau-Frauen am 31. Mai beim Spitzenreiter TC Bredeney, ehe am 7. Juni noch das abschließende Heimspiel gegen den TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz folgt.

Statistik zum Spiel

TEC Waldau – Club an der Alster Hamburg 4:5.
Bennemann – Grabher 6:3/5:7/8:10, Jakupovic – Korpatsch 4:6/4:6, Simion – Malygina 4:6/5:7, Pohle – Oz 1:6/5:7, Radisic – Falkowska 6:4/6:3, Gabric – Gadamauri 6:4/6:2, Bennemann/Simion – Grabher/Korpatsch 6:4/7:6, Jakupovic/Radisic – Malygina/Abendroth 6:0/6:3, Gabric/Flipkens – Oz/Falkowska 2:6/3:6.