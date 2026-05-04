Tennis-Bundesliga: Waldau-Jubel nach gut sechsstündigem Krimi

Der Mann ist nicht bekannt dafür, dass er zum Überschwang neigt. Thomas Bürkle gehört eher in die Kategorie „nüchterner Realist“. In diesem Fall gibt es aber auch für den Teammanager kein Vertun: „Ein Traumstart für uns.“ Zwei Begegnungen, zwei Siege. Damit haben die Damen des TEC Waldau in der Tennis-Bundesliga gleich zum Saisonauftakt zwei große Schritte zum angepeilten Klassenverbleib getan. Mehr noch: Sie sind fürs Erste sogar Tabellenführer. Nach dem 7:2 am Freitag bei Rot-Weiß Berlin behaupteten die Degerlocherinnen sich zwei Tage später auch gegen den zweiten Hauptstadtclub der Staffel. Gegen den Aufsteiger TC SCC Berlin machten sie aus einem 2:4-Rückstand nach den Einzeln noch ein 5:4.

Als die Schweizerin Susan Bandecchi und Anna Gabric im Matchtiebreak des letzten Doppels den 10:6-Siegpunkt landeten, war der Jubel groß. Gekrönt war damit die Aufholjagd in einem insgesamt sechseinhalbstündigen Krimi. „Die Zuschauer haben heute gutes Tennis und einen tollen Teamgeist gesehen“, lobte der Trainer Daniel Krajnovic. Freilich, profitiert haben er und die Seinen auch ein Stück weit davon, dass beim Gegner dessen lettische Spitzenspielerin Darka Semenistaja in ihrem Doppel angeschlagen aufgeben musste. Unsere Empfehlung für Sie Tennis-Bundesliga vor dem Start TEC Waldau kämpft mit French-Open-Siegerin für die nächste Nichtabstiegsparty Sechs Spielzeiten in Folge mussten die Degerlocherinnen bis zum letzten Spieltag bangen. Und dieses Mal? Unter den Zugängen ragt eine Akteurin heraus. Heimauftakt ist am Sonntag. „Ausgezeichnete Leistungen“ attestiert Bürkle vor allem Bandecchi und dem Neuzugang Eva Bennemann. Sie gewannen in den zwei Berlin-Prüfungen beide Einzel. Gestärkt geht das Waldau-Team damit ins Derby am nächsten Sonntag (11 Uhr) beim Heidelberger TC. Die Statistik zum Spiel TEC Waldau – TC SCC Berlin 5:4.

Linda Fruhvirtova – Semenistaja 3:6/6:7, Bandecchi – Avdeeva 7:6/6:3, Bennemann – Tona 6:2/6:1, Simion – Primorac 6:0/2:6/2:10, Gabric – Wobker 3:6/4:6, Flipkens – Zhenikhova 3:6/6:7, Linda Fruh-virtova/Flipkens – Semenistaja/Tona 6:4/Aufgabe Semenistaja, Bandecchi/Gabric – Avdeeva/Zhenikhova 6:4/5:7/10:6, Bennemann/Simion – Primorac/Wobker 7:5/6:2.