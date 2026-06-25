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  6. Für den Aufsteiger TEC Waldau zählt nur der Klassenverbleib

Tennis-Regionalliga Für den Aufsteiger TEC Waldau zählt nur der Klassenverbleib

Tennis-Regionalliga: Für den Aufsteiger TEC Waldau zählt nur der Klassenverbleib
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Hoffen auf den Klassenverbleib für den TEC Waldau: Daniel Siniakov und Tim Zeitvogel. Foto: privat

Souverän sind die Männer des TEC Waldau in der Vorsaison aufgestiegen. Außer dem Spitzenspieler Michael Berrer tritt die Mannschaft unverändert an.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Die erste Filzkugel ist noch nicht übers Netz geflogen, da ist bereits klar, dass der Auftaktpartie am Sonntag (11 Uhr) beim VfL Sindelfingen eine große Bedeutung zukommen wird. „Ein richtungsweisendes Spiel gegen einen Gegner, den ich mit uns auf Augenhöhe sehe und ein Sieg uns Rückenwind für die Runde geben kann“, sagt Thomas Bürkle.

 

Der Geschäftsführer des Aufsteigers TEC Waldau erwartet eine schwere Saison, bei der es für die Seinen einzig und alleine um den Klassenverbleib in der Regionalliga gehe. Im schlechtesten Fall können vier der acht Mannschaften absteigen. „Die anderen Teams sind mit zahlreichen Ausländern gespickt, wir setzen vielmehr auf Konstanz und Spieler, die schon lange bei uns sind.“ So sieht er den Tschechen Daniel Siniakov auch schon als „echten Waldauer“ an. Er geht für die Degerlocher bereits in die sechste Saison und ist für alle Partien vorgesehen. Dieses Mal als Spitzenspieler. Denn die Vorjahresnummer eins und ehemalige Nummer 42 der ATP-Weltrangliste, Michael Berrer, greift unter dem Fernsehturm nicht mehr zum Schläger. Nicht aus finanziellen Gründen, vielmehr ist es – anders als zuletzt in der Württemberg-Liga nicht mehr erlaubt, für zwei Vereine „in unterschiedlichen Altersklassen zu spielen“, klärt Bürkle auf. Somit musste sich der demnächst 46-jährige Berrer entscheiden und hat sich für das Herren-40-Team der Tennisfreunde Birkenhard bei Biberach entschieden, mit dem er zuletzt ebenfalls in die Regionalliga aufgestiegen ist. „Wir hätten ihn sehr gerne behalten, doch aus Altersgründen ist sein Entschluss nachzuvollziehen.“ Ansonsten bleibt alles beim Alten, versuchen Tim Zeitvogel, Kent Müller, Vincent Vohl, Gaston Tonello, Stefan Hampe, Blaz Seric und Zino Preis den Klassenverbleib zu schaffen.

Die Heimspiele der Waldauer sind am Samstag, 4. Juli gegen BW Bad Ems, am Samstag, 11. Juli gegen Bergen-Enkheim und zum Saisonfinale am Sonntag, 19. Juli gegen Rüsselsheim (Spielbeginn jeweils um 11 Uhr).

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