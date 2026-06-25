Tennis-Regionalliga Für den Aufsteiger TEC Waldau zählt nur der Klassenverbleib
Souverän sind die Männer des TEC Waldau in der Vorsaison aufgestiegen. Außer dem Spitzenspieler Michael Berrer tritt die Mannschaft unverändert an.
Souverän sind die Männer des TEC Waldau in der Vorsaison aufgestiegen. Außer dem Spitzenspieler Michael Berrer tritt die Mannschaft unverändert an.
Die erste Filzkugel ist noch nicht übers Netz geflogen, da ist bereits klar, dass der Auftaktpartie am Sonntag (11 Uhr) beim VfL Sindelfingen eine große Bedeutung zukommen wird. „Ein richtungsweisendes Spiel gegen einen Gegner, den ich mit uns auf Augenhöhe sehe und ein Sieg uns Rückenwind für die Runde geben kann“, sagt Thomas Bürkle.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase mit Ecuador zu tun. Doch wo wird die Partie live übertragen? Welcher Sender zeigt das Spiel im TV und gibt es die Begegnung auch im kostenlosen Livestream zu sehen?
Welche Sender übertragen die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heute live im TV? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Stream verfolgen?