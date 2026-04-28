Tennis-Routinier Udo Riglewski: Einst gegen die Weltelite, nun Weissenhof-Trainer

Er ist einer der traditionsreichsten Stuttgarter Tennisvereine mit seiner langen Geschichte von internationalen Turnieren. Seit 1914 besteht die Anlage des TC Weissenhof auf dem Killesberg. Nun haben die aktuellen Verantwortlichen ihr sportliches Gesamtkonzept neu ausgerichtet. Seit Anfang des Jahres fungiert Udo Riglewski als Cheftrainer. Der 59-Jährige hat selbst eine Profikarriere als Spieler hinter sich. Unter anderem war er von 1983 bis 1996 auf der ATP-Tour aktiv. Seine größten Erfolge erzielte er im Doppel an der Seite von Wimbledon-Sieger Michael Stich. Eben in der Doppelweltrangliste schaffte er es einst bis auf Platz sechs. Im Einzel war sein Bestwert Rang 82.