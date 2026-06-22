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  6. Eine weitere Niederlage für den TV Oeffingen und eine Hoffnung

Tennis-Verbandsliga Eine weitere Niederlage für den TV Oeffingen und eine Hoffnung

Tennis-Verbandsliga: Eine weitere Niederlage für den TV Oeffingen und eine Hoffnung
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Michael Bebion siegte im Einzel und im Doppel. Foto: Maximilian Hamm

Die Verbandsliga-Tennisspieler des TV Oeffingen verlieren am Sonntag beim TC Winnenden mit 4:5.

Filip Guziur und Roman Arendar kommen aus Tschechien, wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft in der Nähe der Hauptstadt Prag und verstehen sich gut. Das war praktisch, so konnten sie sich am vergangenen Samstag gemeinsam auf den Weg nach Oeffingen machen. Von dort aus fuhren die beiden Tennisspieler am nächsten Tag mit ihren Teamgefährten noch ein paar Kilometer weiter zum TC Winnenden, wo sie allesamt am zweiten Spieltag in der Verbandsliga gefordert waren. Die ausländischen Fachkräfte waren diesmal keine Hilfe für die Oeffinger Mannschaft, die am Sonntag in Winnenden mit 4:5 unterlag. „Das war wahnsinnig knapp, aber ich bin guter Dinge, dass wir den Ligaverbleib noch schaffen“, sagte der Cheftrainer Philipp Hesse.

 

Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen stehen die Tennisspieler des TV Oeffingen noch ohne Punkte da – allerdings nicht allein. Auch die Teams des TK Bietigheim und des TC Tailfingen sind noch sieglos. Und genau darin liegt die Hoffnung von Philipp Hesse: Die beiden Spiele gegen diese Gegner gewinnen und damit in der Verbandsliga bleiben.

Die beiden tschechischen Akteure gehen leer aus

Nach der 2:7-Niederlage zum Saisonauftakt gegen die Gäste aus Schorndorf – damals noch ohne Filip Guziur und Roman Arendar, stattdessen mit dem Spitzenspieler Daniel Velek – waren die TVOe-Männer dieses Mal nah dran am Erfolg. Nach den Einzelbegegnungen und den Siegen von Jannik Dettinger und Michael Bebion lagen die Gäste mit 2:4 zurück. Henry Müller war nur knapp im dritten Satz unterlegen gewesen. In den Doppelbegegnungen konnte die Oeffinger Mannschaft dann zwar zweimal punkten, doch zum Gesamtsieg reichte das nicht mehr. Aber auch die knappe 4:5-Niederlage könnte später noch als Erfolg gelten. Dann nämlich, wenn bei gleicher Bilanz die Punkte ausschlaggebend sind für die Platzierung.

Dass die Tennisspieler des TV Oeffingen in dieser Verbandsliga überhaupt so wenig punkten, liegt auch daran, dass etablierte Kräfte wie Dennis Gensmantel oder eben auch Philipp Hesse bei den Herren 30 in der Oberliga zum Einsatz kommen.

Am Sonntag kommt der TC Ludwigsburg

Am Sonntag, 10 Uhr, empfangen Michael Bebion und seine Teamgefährten die Gäste des TC Ludwigsburg; wieder ein Gegner, der in der Tabelle eher nach oben schaut. Gut möglich, dass die Verantwortlichen dann auf den Einsatz ihrer tschechischen Spieler verzichten werden. Anschließend folgen das Heimspiel gegen den Verbund des TK Bietigheim und das Gastspiel beim TC Tailfingen. In diesen beiden Begegnungen wird es nach Lage der Dinge um den Ligaverbleib gehen. Wahrscheinlich, dass Filip Guziur und Roman Arendar dann wieder gemeinsam anreisen werden; und dass vielleicht sogar Daniel Velek wieder zum Einsatz kommen wird.

TC Winnenden – TV Oeffingen 5:4. David Kovarik – Filip Guziur 6:4, 6:2; Marek Nano – Roman Arendar 6:4, 6:2; Ben Fenzau – Jannik Dettinger 5:7, 2:6; Leonard Kraus – Michael Bebion 1:6, 4:6; Vito Sanna – Michael Sott 6:1, 6:3; Adrian Mock – Henry Müller 6:4, 4:6, 10:6; Kovarik/Nano – Guziur/Arendar 6:4, 6:4; Kraus/Sanna – Sott/Müller 1:6, 3:6; Fenzau/Mock – Bebion/Felix Nitzsche 4:6, 3:6.

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