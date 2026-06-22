Tennis-Württembergliga: Der TEV Fellbach legt den perfekten Saisonstart hin

Es lässt sich schwerlich nachweisen, inwiefern das Trainingslager am Gardasee den Rundenauftakt beeinflusst hat. Geschadet hat es den Tennisspielern des TEV Fellbach nicht, das steht fest. Die Mannschaft um den Kapitän Yannick Zeitvogel hat am Sonntag das Gastspiel bei der zweiten Vertretung des TEC Waldau mit 9:0 gewonnen und damit einen perfekten Start in die Württembergliga-Saison hingelegt. „Wir könnten die Saison jetzt beenden, das würde passen“, sagte der Cheftrainer Armin Maute mit einem Schmunzeln. Selbstverständlich weiß er, dass der Auftaktsieg zwar ein erster Schritt war, aber noch lange nicht das Ende des Weges hin zum Ligaverbleib ist.

Anfang Juni war die Mannschaft des TEV Fellbach nach Italien gereist, um sich auf die anstehende Saison vorzubereiten. Armin Maute ist überzeugt davon, dass dieses Trainingslager das Team noch enger zusammengeschweißt hat. Zwar sind die Akteure auf dem Tennisplatz zumeist auf sich allein gestellt, und doch spielt es sich besser, wenn die Stimmung im Team positiv ist.

Yannick Maden zeigte seine spielerische Klasse

Das haben die Gäste aus Fellbach am Sonntag allesamt bewiesen. Der Spitzenspieler Yannick Maden zeigte eine überzeugende Vorstellung. Im zweiten Satz, als der Gegner besser wurde, zeigte er in den entscheidenden Momenten seine spielerische Klasse. Maximilian Scholl spielte so, wie Maximilian Scholl eben spielt – variabel und stoisch. „Der Junge ist Gold wert“, sagte Armin Maute. Yannick Zeitvogel ist mittlerweile in dieser Liga angekommen, spielt mit viel Selbstvertrauen und weiß, dass er seine Spiele an der dritten Position gewinnen kann. „Taktisch hervorragend“ (Armin Maute). Philipp Leithold und der Routinier Moritz Dettinger überzeugten ebenfalls, und selbst Gilian Hofmeister, der gegen den aufschlagstarken Ante Cikojevic in den dritten Satz musste, bekam ein Lob seines Trainers. In den Doppelbegegnungen war die Überlegenheit der Gäste aus Fellbach ebenfalls deutlich zu sehen. „Das war ein Pflichtsieg, aber in der Deutlichkeit musst du das auch erst einmal schaffen“, sagte Armin Maute.

Nächste Partie gegen den SV Böblingen

Der Blick des Trainers geht bereits auf die nächste Begegnung. Am Sonntag gastiert das Fellbacher Team beim Aufstiegsanwärter SV Böblingen, der sein erstes Spiel beim TC Metzingen mit 7:2 gewonnen hat. Dieser zweite Auftritt in der Württembergliga könnte für die TEV-Männer bereits wegweisend sein. Mit einem Sieg könnten sie einen großen Schritt hin zum Ligaverbleib machen – und bestätigen, dass sie im Trainingslager als Team zusammengewachsen sind.

TEC Waldau II – TEV Fellbach 0:9. Gaston Nicolas Tonello – Yannick Maden 1:6, 3:6; Zino Preis – Maximilian Scholl 0:6, 3:6; Luca Wörner – Yannick Zeitvogel 0:6, 4:6; Marcel Krieg – Philipp Leithold 4:6, 0:6; Lukas Rapp – Moritz Dettinger 1:6, 3:6; Ante Cikojevic – Gilian Hofmeister 2:6, 6:3, 6:10; Tonello/Cikojevic – Maden/Scholl 0:6, 0:6; Wörner/Krieg – Leithold/Dettinger 6:7, 2:6; Preis/Rapp – Zeitvogel/Hofmeister 1:6, 4:6.