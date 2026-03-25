Bald startet das 86. Stuttgarter Frühlingsfest: Drei Wochen gibt es auf dem Cannstatter Wasen wieder Festzelte, Fahrgeschäfte und den Krämermarkt.

In Stuttgart beginnt zwischen Festzelt und Fruchtsäule erneut der Countdown für die große Frühjahrssause auf dem Cannstatter Wasen. Beim Frühlingsfest laden rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf das Gelände am Neckarufer ein. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter wieder zahlreiche Gäste – 2025 besuchten 2,2 Millionen Menschen das Frühlingsfest in Bad Cannstatt.

Wann ist das Frühlingsfest in Stuttgart 2026? Das Frühlingsfest 2026 startet am Samstag, 18. April, und endet am Sonntag, 10. Mai. Damit gibt es neben den Wochenenden einen Feiertag, an dem der Rummel auf dem Cannstatter Wasen geöffnet hat, nämlich den Tag der Arbeit am 1. Mai.

Wann wird das Frühlingsfest in Stuttgart 2026 eröffnet?

Das Stuttgarter Frühlingsfest wird von „Wasen-Bürgermeister“ Thomas Fuhrmann, dem obersten Chef der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart, mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. In diesem Jahr findet die Eröffnungsfeier im Festzelt „Beim Benz“ um 11.30 Uhr statt. Alle Geschäfte sind schon ab 11 Uhr in Betrieb.

Wie viele Zelte gibt es beim Frühlingsfest in Stuttgart?

Auf dem Frühlingsfest wird es dieses Jahr vier Festzelte geben: den Wasenwirt, die Almhütte Royal, den Göckelesmaier und Zelt Beim Benz. Der Zugang zu allen Zelten ist prinzipiell umsonst, Reservierungen sind an besucherstarken Tagen aber ratsam.

Was kostet eine Maß Bier auf dem Cannstatter Wasen?

Günstig ist es nicht auf dem Wasen. Der Preis für eine Maß Bier wird wahrscheinlich bei knapp über 15 Euro liegen. Bereits auf dem Cannstatter Volksfest 2025 wurde die 15-Euro-Marke geknackt: Die Preise lagen im Herbst zwischen 15,20 Euro und 14,40 Euro.

Wie lange hat der Wasen offen?

Von Montag bis Donnerstag ist das Frühlingsfest von 12 Uhr bis 23 Uhr, an Freitagen sogar bis Mitternacht geöffnet. An Samstagen öffnen Rummel und Festzelte bereits um 11 Uhr und schließen erst um 0 Uhr. Auch an den Sonntagen geht es um 11 Uhr los, endet aber schon eine Stunde früher um 23 Uhr.

Drei Ausnahmen gibt es dabei: Beim Eröffnungstag am 18. April von 11 bis 0 Uhr und am Donnerstag, 30. April, von 11 bis 0 Uhr. Auch am 1. Mai, der auf einen Freitag fällt, geht es von 11 bis 0 Uhr.

Was wird beim Frühlingsfest 2026 für Programm geboten?

Große Ballonwettfahrt am Eröffnungstag: Zahlreiche Heißluftballone starten am 18. April gegen 17 Uhr in den Himmel über dem Cannstatter Wasen.

am Eröffnungstag: Zahlreiche Heißluftballone starten am 18. April gegen 17 Uhr in den Himmel über dem Cannstatter Wasen. Am VVS-Tag (Montag, 20. April) gibt es Vergünstigungen für Besucher mit VVS-Ticket.

(Montag, 20. April) gibt es Vergünstigungen für Besucher mit VVS-Ticket. Am gleichen Tag ist auch der VfB-Wasentag mit Rabatten für VfB-Mitglieder und -Dauerkartenbesitzer.

mit Rabatten für VfB-Mitglieder und -Dauerkartenbesitzer. Familientage mit Vergünstigungen für Besucher mit Kindern sind an den drei Mittwochen (22. April, 29. April und 6. Mai).

mit Vergünstigungen für Besucher mit Kindern sind an den drei Mittwochen (22. April, 29. April und 6. Mai). Am 30. April, wird es von 10.30 Uhr an einen ökumenischen Wasengottesdienst mit Enrico Becker geben.

mit Enrico Becker geben. Am 6. Mai findet von 14 bis 16 Uhr das große Maskottchentreffen am Info-Pavillon bei der Fruchtsäule statt.

am Info-Pavillon bei der Fruchtsäule statt. Zum Finale des Stuttgarter Frühlingsfestes am 10. Mai gibt es ein großes Musikfeuerwerk vom Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner. Start ist um 21.30 Uhr.

Anreise und öffentliche Verkehrsmittel zum Frühlingsfest

Da während des Fests mit einem hohen Besucheraufkommen zu rechnen ist, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem Auto. Mehrere Haltestellen für Bus und Bahn liegen maximal zehn Gehminuten vom Festgelände entfernt. Wer mit der Bahn fahren möchte, kann zwischen der S-Bahn (Linien S1, S2, S3), der U-Bahn oder den Regionalbahnen (R1, R2, R3, R8) wählen. Bei einer Anfahrt mit S-Bahn oder Regionalbahn lautet der Zielbahnhof „Bad Cannstatt“.

Am besten kommt man mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Frühlingsfest. Foto: Lichtgut

Für die Stadtbahn steht zusätzlich die Sonderlinie U11 direkt zum Festgelände zur Verfügung. Darüber hinaus erreichen auch die Linien U1, U2 und U19 Haltestellen in der Nähe. Wer den Bus bevorzugt, kann an den Haltestellen „Bad Cannstatt Bahnhof“, „Neckarpark (Stadion)“ oder „Bad Cannstatt Wilhelmsplatz“ aussteigen. Diese sind über die Linien 45, 52, 56, N4, N5 und N6 angebunden.

Welche Attraktionen gibt es dieses Jahr?

Auf dem Frühlingsfest erwarten Besucherinnen und Besucher rund 220 Attraktionen. Neben einigen neuen Fahrgeschäften werden wieder viele Klassiker wie das Riesenrad und das Kettenkarussell auf dem Wasen stehen.

Kostet das Frühlingsfest auf dem Wasen Eintritt?

Der Eintritt zum Frühlingsfest ist kostenlos. Es fallen keine Gebühren für den Zugang zum Festgelände an. Für einen garantierten Platz in den Festzelten ist eine Reservierung erforderlich, die mit Kosten verbunden ist.

Parken auf dem Wasen

Direkt am Haupteingang stehen nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Zufahrt zu den Parkplätzen ist gut ausgeschildert, die Einweisung erfolgt durch Ordnungskräfte. Die Parkgebühren betragen 8 Euro für Pkw (an Familientagen 6 Euro), 16 Euro für Reisebusse und 2 Euro für Krafträder.

Für Menschen mit Behinderung gibt es einen großzügigen Parkplatz in unmittelbarer Nähe, der einen ebenerdigen Zugang zum Festgelände ermöglicht. Mit Vorlage eines Behindertenausweises mit dem Merkzeichen „G“ ist das Parken hier kostenlos.

Wann lohnt es sich am meisten für eine Familie?

Der Besuch auf dem Rummel könnte sich für Familien besonders an den Familien-Mittwochstagen auszahlen. Viele Schausteller, Gastronomen und Marktkaufleute bieten dann ermäßigte Preise an, außerdem sind Stelzenläufer und Luftballonkünstler unterwegs. Auch das Parken auf dem Wasen ist an den Familientagen günstiger.

Am 6. Mai findet von 14 bis 16 Uhr das große Maskottchentreffen statt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Mit Bargeld zahlen oder mit Karte?

Viele Zelte und Stände akzeptieren auch Kartenzahlungen und Wertmarken. Außerdem gibt es Geldautomaten auf dem Gelände für schnelle Bargeldabhebungen. Es ist daher empfehlenswert, sowohl Bargeld als auch EC- oder Kreditkarten für die Bezahlung mitzubringen und auch das Tageslimit vorab zu überprüfen. Bei einigen Betrieben gibt es einen Mindestbetrag für Kartenzahlungen, beispielsweise ab 50 Euro im Festzeltbüro des Wasenwirts.

Im Zugangsbereich zum Cannstatter Wasen – zwischen Tal- und Mercedesstraße (auf der Höhe des Übergangs zur Hanns-Martin-Schleyer-Halle) – befindet sich ein fest installierter Bankautomat. Weitere Automaten gibt es direkt auf dem Festgelände oder in den Zelten.

Darf man in den Zelten auf dem Wasen rauchen?

Auf dem Frühlingsfest ist das Rauchen in den Festzelten erlaubt. Allerdings gibt es Bestrebungen, das Rauchen in Festzelten künftig zu verbieten.

Darf man beim Frühlingsfest kiffen?

Beim Frühlingsfest am Cannstatter Wasen darf man kein Cannabis konsumieren, da es ein öffentliches Festgelände ist. Die Polizei und der Ordnungsdienst kontrollieren regelmäßig – wer sich nicht an das Konsumverbot hält, muss mit Konsequenzen wie einem Platzverweis, Anzeigen oder Bußgeld rechnen.

Taschen und Kinderwagen auf dem Wasen

Es wird empfohlen, auf Rucksäcke und große Taschen zu verzichten. Es gibt eine Gepäckaufbewahrung in einem Container neben der Wasenwache – zwischen dem Festzelt Wasenwirt und dem Verwaltungsgebäude der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Pro abgegebenem Helm oder Gepäckstück werden zwischen 2 und 6 Euro berechnet.

Kinderwagen sind auf dem Cannstatter Volksfest gestattet, ihre Nutzung erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung. Wer mit dem Zug am Bahnhof Bad Cannstatt anreist, sollte den Wasen über die Unterführung an der Elwertstraße betreten – das erleichtert den Zugang zum Festgelände erheblich.

Was ist auf dem Wasen nicht erlaubt?

Reizgassprühgeräte

Pyrotechnik

Elektroschockgeräte

Hieb-, Schlag-, Stoß-, Stich- und Schusswaffen

ätzende und färbende Flüssigkeiten

gasbefüllte Luftballons

Gegenstände mit metallbeschichteter Oberfläche

Flaschen, Becher, Krüge oder Dosen aus zerbrechlichem oder hartem Material

Rucksäcke und Taschen werden an den Eingängen kontrolliert

Dürfen Tiere mit auf den Wasen gebracht werden?

Nein, abgesehen natürlich von Blindenhunden, die uneingeschränkt begleiten dürfen.

Wie ist der Dresscode auf dem Frühlingsfest?

Dirndl und Lederhose gilt als Wasen-Uniform schlechthin. Aber erlaubt ist, was gefällt. Viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter bevorzugen Lederhose und Dirndl – die Palette reicht von klassischen Modellen bis zu extravaganten Varianten mit passenden Accessoires. Allerdings gibt es auch bei der traditionellen Tracht ein paar Regeln zu beachten: Sneaker passen weder zur Lederhose noch zum Dirndl – dafür eignen sich klassische Haferlschuhe.

Die Position der Schleife hat eine besondere Bedeutung: Wird sie links gebunden, signalisiert das, dass man Single ist – auf dem Volksfest ein klarer Hinweis für Flirtbereitschaft. Ist die Schleife hingegen auf der rechten Seite gebunden, zeigt das, dass man vergeben ist.

Seit wann gibt es das Frühlingsfest eigentlich?

Diese Frage bleibt unbeantwortet. Denn selbst die Veranstalter wissen nicht, in welchem Jahr das erste Frühlingsfest auf dem Wasen gefeiert wurde. Es soll in den 1930ern gewesen sein. Damit wollte man einst den Schaustellern nach harten Winterwochen ohne Platz für Rummel im Frühling die Gelegenheit zum Geldverdienen geben.