Bald startet das 86. Stuttgarter Frühlingsfest: Drei Wochen gibt es auf dem Cannstatter Wasen wieder Festzelte, Fahrgeschäfte und den Krämermarkt.
25.03.2026 - 07:30 Uhr
In Stuttgart beginnt zwischen Festzelt und Fruchtsäule erneut der Countdown für die große Frühjahrssause auf dem Cannstatter Wasen. Beim Frühlingsfest laden rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf das Gelände am Neckarufer ein. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter wieder zahlreiche Gäste – 2025 besuchten 2,2 Millionen Menschen das Frühlingsfest in Bad Cannstatt.