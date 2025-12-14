Wo sonst Touristen flanieren, herrscht plötzlich Panik. Augenzeugen der Schüsse in Sydney berichten von Szenen wie aus einem Albtraum.
14.12.2025 - 14:54 Uhr
Es ist die vorläufige Bilanz eines Massakers, das Sydney im Mark erschüttert: Mindestens zwölf Menschen, darunter einer der mutmaßlichen Täter, sind bei einem Angriff am Bondi Beach in Sydney ums Leben gekommen. Ein zweiter mutmaßlicher Schütze befindet sich in Polizeigewahrsam, sein Zustand ist bislang unklar. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizeibeamte. Zudem wurde am Tatort ein mutmaßlicher improvisierter Sprengsatz (IED) entdeckt, der derzeit vom Bombenentschärfungsdienst untersucht wird.