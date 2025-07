Testfahrt in Kopenhagen: Zwischen Fahrfreude und Touchscreen-Frust: Wie gut ist der neue Mercedes CLA?

Der neue elektrische CLA will ein empathischer Begleiter sein. Bei der Testfahrt in Kopenhagen zeigt sich: Fahren kann er sehr viel besser als zuhören.

Wer bei der Testfahrt des neuen Mercedes CLA den integrierten Sprachassistenten aktiviert, versteht schnell, was der Stuttgarter Autohersteller meint, wenn er verspricht: Der CLA sei so „intelligent, gesprächig und empathisch wie ein Freund“. Auf die Frage, welche Gründe denn für dieses Auto sprechen, antwortet die Stimme prompt – mit einer Liste, die klingt wie auswendig gelernt, aber immerhin freundlich vorgetragen. Und auf ein „Danke Mercedes“ legt sie sogleich ungefragt nach. Wie das eben manchmal so ist mit Freunden. „Bist du in Weihnachtsstimmung? Da musst du dich noch gedulden. Frag mich ab dem 1. Dezember wieder“.