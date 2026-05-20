Thailand bleibt ein beliebtes Reiseziel, doch die aktuellen Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts mahnen zur Vorsicht. Was Reisende beachten sollten, erfahren Sie hier.

Das Auswärtige Amt hat seine Reise- und Sicherheitshinweise für Thailand aktualisiert. Besonders betroffen sind das Grenzgebiet zu Kambodscha sowie die südlichen Provinzen Narathiwat, Yala und Pattani. Neben politischen Spannungen und Sicherheitsrisiken gibt es auch Hinweise zu Naturgefahren, Kriminalität und rechtlichen Besonderheiten.

Sicherheitslage in Thailand Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in das Grenzgebiet zu Kambodscha, insbesondere in einem 20 Kilometer breiten Streifen entlang der Grenze. Hier bleibt die Lage angespannt, trotz eines vereinbarten Waffenstillstands. Auch die südlichen Provinzen Narathiwat, Yala und Pattani sowie Teile von Songkhla gelten als besonders gefährlich. Dort kommt es regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen Separatistengruppen und Sicherheitskräften sowie zu terroristischen Anschlägen. Reisende sollten diese Regionen meiden und sich stets über die aktuelle Lage informieren.

Kriminalität und Betrugsrisiken

In touristischen Hochburgen wie Phuket, Koh Samui und Pattaya ist die Kriminalität gestiegen. Neben Diebstählen und Betrugsfällen gibt es auch Berichte über Gewaltverbrechen. Besonders Frauen wird geraten, nach Einbruch der Dunkelheit einsame Gegenden zu meiden. Touristen sollten zudem vorsichtig sein, wenn sie Fahrzeuge mieten oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen, da es immer wieder zu Erpressungen durch korruptes Personal kommt.

Naturgefahren und Klima

Thailand ist von einem tropischen Klima geprägt, das insbesondere in der Regenzeit von Mai bis Oktober zu Überschwemmungen und Erdrutschen führen kann. Auch Tropenstürme sind keine Seltenheit. Reisende sollten die Wetterberichte verfolgen und sich an die Anweisungen der lokalen Behörden halten.

Gesundheitliche Risiken

Neben den üblichen Reiseimpfungen wird ein Schutz gegen Denguefieber, Hepatitis A und B sowie Tollwut empfohlen. Denguefieber ist besonders während der Regenzeit weit verbreitet. Reisende sollten sich konsequent vor Mückenstichen schützen. Auch Durchfallerkrankungen sind häufig, weshalb auf eine strikte Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene geachtet werden sollte.

Rechtliche Besonderheiten

Thailand hat strenge Gesetze, die Reisende beachten sollten. Kritik am Königshaus wird als Majestätsbeleidigung hart bestraft, ebenso wie der Besitz von Drogen. Auch der Konsum von Cannabis ist nur noch für medizinische Zwecke erlaubt. Verstöße gegen diese Gesetze können zu hohen Geld- oder Haftstrafen führen.

Neue Visa-Regelung & praktisch Hinweise für Reisende

Reisende sollten stets ihren Reisepass oder eine Kopie mit sich führen, da es häufig zu Ausweiskontrollen kommt. Für die Einreise ist ein Reisepass erforderlich, der mindestens sechs Monate gültig ist. Zudem wird empfohlen, sich in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts einzutragen, um im Notfall erreichbar zu sein. Ab dem 22. Mai 2026 gelten in Thailand zudem neue Einreiseregeln. Die bisherige Möglichkeit, bis zu 60 Tage visafrei im Land zu bleiben, wurde abgeschafft. Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dürfen künftig nur noch maximal 30 Tage ohne Visum einreisen. Die thailändische Regierung begründet die Rückkehr zu den alten Regeln mit einem Anstieg illegaler Aktivitäten durch Langzeitaufenthalte. Die 60-Tage-Regel war ursprünglich eingeführt worden, um den Tourismus nach der Corona-Pandemie zu fördern.

Fazit

Thailand bleibt ein faszinierendes Reiseziel, doch die aktuellen Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts sollten ernst genommen werden. Eine sorgfältige Reisevorbereitung und das Befolgen der Empfehlungen können helfen, Risiken zu minimieren und einen sicheren Aufenthalt zu gewährleisten.