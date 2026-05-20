Thailand bleibt ein beliebtes Reiseziel, doch die aktuellen Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts mahnen zur Vorsicht. Was Reisende beachten sollten, erfahren Sie hier.
Das Auswärtige Amt hat seine Reise- und Sicherheitshinweise für Thailand aktualisiert. Besonders betroffen sind das Grenzgebiet zu Kambodscha sowie die südlichen Provinzen Narathiwat, Yala und Pattani. Neben politischen Spannungen und Sicherheitsrisiken gibt es auch Hinweise zu Naturgefahren, Kriminalität und rechtlichen Besonderheiten.