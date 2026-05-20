„Star Wars“ ist zurück. In „The Mandalorian and Grogu“ geraten die Titelhelden in wilde Action-Abenteuer. Etwas Entscheidendes fehlt dem Spektakel allerdings.
George Lucas’ legendäres „Star Wars“-Franchise war 43 Jahre lang ausschließlich auf der großen Leinwand beheimatet. Die drei Trilogien, die in nicht chronologischer Folge seit 1977 das Publikum in weit, weit entfernte Galaxien entführten, galten als Inbegriff eines Kinos, das sehr viel „larger than life“ war und auch technologisch in immer neue Universen vordrang. Aber die letzte Folge „Der Aufstieg Luke Skywalkers” (2019) unter der Regie von J.J.Abrams drohte unter überbordenden Effekten und Verästelungen zu ersticken und löste bei Kritik wie Fans gemischte Gefühle aus. Und so wählte Creator Jon Favreau für die erste „Star Wars“-TV-Serie „The Mandalorian”, die 2020 pünktlich zur Pandemie bei Disney+ eingespeist wurde, einen anderen Weg.