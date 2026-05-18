The Undertones in Stuttgart: Die Band, die Nordirland den Punkrock beibrachte

Punk wurde nach landläufiger Meinung in den versifften Gossen der Großstädte geboren. In London, wo sich die Jugend im Würgegriff einer Rezession befand, oder in New York City, wo die Ratten über Müllberge huschten und man sich abends kaum noch auf die Straße traute. Die Siebziger zettelten nach den Beat-Bands der Sechziger und den aufgeblasenen Rock-Opern von Pink Floyd bis Genesis eine Kulturrevolution an: Krach statt Finesse, drei Akkorde statt endloser Soli, Antikapitalismus statt millionenschwere Megalomanie.