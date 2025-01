Das Theater unter der Dauseck hat am Samstag in Marbach im Kreis Ludwigsburg ein Stück auf die Bühne des Schlosskellers gebracht, das aktuelle Bezüge aufweist und bei dem einem an einer Stelle fast das Lachen vergehen konnte.

Arnd Bäucker 26.01.2025 - 17:00 Uhr

So unterhaltsam kann die Welt in die Apokalypse taumeln. Mit „Friedas Weltuntergang“ präsentierte das Theater unter der Dauseck am Samstagabend im Marbacher Schlosskeller eine schwarze Komödie im besten Sinn, ein Schauspiel voller Witz, das nicht an der Oberfläche blieb. Das sechsköpfige Ensemble aus Oberriexingen, allesamt erfahrene Mimen gemeinsam mit professionell ausgebildeten Schauspielern, zeigte in einem Stück voller Tempo weit mehr als Klamauk, es entlarvte menschliche Schwächen in Krisen, mit aktuellen Bezügen.