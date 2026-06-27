Ein großer Abend für Tausendsassa Eric Gauthier: seine Ballettkompanie Gauthier Dance feierte eine viel beklatschte Doppelpremiere. Er selbst ließ „eine Katze aus dem Sack“.
Eric Gauthier ist immer für Überraschungen gut. Als er am Freitagabend im voll besetzten großen Saal des Stuttgarter Theaterhauses mit gewohntem Charme die mit Spannung erwartete Doppelpremiere Luck/Unluck der Choreografen und Artists in Residence Aszure Barton und Hofesh Shechter ankündigt, fügt er als Fußnote eine anstehende Ehrung in eigener Sache hinzu: Am 17. Juli erhalten er und Theaterhaus-Chef Werner Schretzmeier die höchste Auszeichnung der Stadt Stuttgart: die Bürgermedaille. Damit werden seit 1970 Bürgerinnen und Bürger geehrt, die sich besondere Verdienste um Stuttgart erworben haben. Die Zahl der damit Ausgezeichneten ist auf 30 lebende Persönlichkeiten begrenzt. Eigentlich sollte Kulturbürgermeister Fabian Mayer die Neuigkeit verkünden, doch dann musste er „kurzfristig Babysitten“, wie Gauthier erklärt.