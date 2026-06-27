Ein großer Abend für Tausendsassa Eric Gauthier: seine Ballettkompanie Gauthier Dance feierte eine viel beklatschte Doppelpremiere. Er selbst ließ „eine Katze aus dem Sack“.

Eric Gauthier ist immer für Überraschungen gut. Als er am Freitagabend im voll besetzten großen Saal des Stuttgarter Theaterhauses mit gewohntem Charme die mit Spannung erwartete Doppelpremiere Luck/Unluck der Choreografen und Artists in Residence Aszure Barton und Hofesh Shechter ankündigt, fügt er als Fußnote eine anstehende Ehrung in eigener Sache hinzu: Am 17. Juli erhalten er und Theaterhaus-Chef Werner Schretzmeier die höchste Auszeichnung der Stadt Stuttgart: die Bürgermedaille. Damit werden seit 1970 Bürgerinnen und Bürger geehrt, die sich besondere Verdienste um Stuttgart erworben haben. Die Zahl der damit Ausgezeichneten ist auf 30 lebende Persönlichkeiten begrenzt. Eigentlich sollte Kulturbürgermeister Fabian Mayer die Neuigkeit verkünden, doch dann musste er „kurzfristig Babysitten“, wie Gauthier erklärt.

Die Ehrung, die im Theaterhaus im Rahmen einer Gala samt Eintrag ins goldene Buch der Stadt erfolgen soll, erfüllt den Stuttgart-Liebling aus Kanada mit Stolz. „Das ist eine Anerkennung auch für Gauthier Dance“, sagt er nach der Premiere beglückt. „Besonders freut mich, dass meine Eltern kommen werden. Ich bin seit 30 Jahren aus Kanada weg. Die Auszeichnung zeigt ihnen, dass ich hier etwas ganz Gutes gemacht habe.“

Daumen hoch für die neuen Stücke

Etwas „ganz Gutes“, das hat Tänzer, Choreograf und Gründer von Gauthier Dance, das in der Spielzeit 2027/28 sein 20-Jahr-Jubiläum feiern wird, in der Tat gemacht. Auch am Freitagabend. Während viele Premierengäste die Hitze wegfächelten, absolvierten die 16 Tänzerinnen und Tänzer 90 Minuten lang ein schweißtreibendes Premierenprogramm. Die tänzerisch wie musikalisch expressiven, intensiv pulsierenden Stücke Luck/Unluck wurden heftig beklatscht. Einen Daumen hoch gab's von den Ballett-Legenden Vladimir Klos und Birgit Keil. Die neue Leiterin der John-Cranko-Schule, Elisa Carillo Cabrera, zeigte sich ebenfalls beeindruckt: „Das ist wie Vitamin!“

Das meistgenutzte Utensil am Freitagabend im Theaterhaus: der Fächer Foto: Jan Sellner

Überhaupt saßen viele große Namen aus der Welt des Tanzes im Publikum: Marcia Haydée, Georgette Tsinguirides, Egon Madsen, Jason Reilly, Martino Semenzato und andere. Auch Vertreter der im Piemont ansässigen Orsolinna28 Art Foundation, mit der Gauthier Dance eine dreijährige Partnerschaft geschlossen haben. Aufmerksam verfolgt wurde die Doppelpremiere der Kompanie zudem von Gästen aus Amerika und Frankreich, Gee Danni vom Joyce Theater New York und Sarfati Vony, Präsidentin der Muse Art Foundation in Paris. Dass Eric Gauthier, „etwas ganz Gutes macht“, erregt auch dort Interesse.