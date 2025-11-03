Ihr Tod machte sprachlos. Nun wurde Kostüm- und Bühnenbildnerin Gudrun Schretzmeier im Theaterhaus Stuttgart, das sie mitgründete, in einem würdigen Spektakel verabschiedet.
03.11.2025 - 10:24 Uhr
Diese Augen vergisst man nicht. Wie die zierliche Person selbst: Gudrun Schretzmeier strahlte – voller Wärme, Freude, Offenheit, Inspiration, Neugier, Humor und Schalk. Das offenbart auch das Schwarz-Weiß-Foto in Theaterhaus-Halle T1. Dorthin kamen viele zu einer Gedenkfeier, um Abschied zu nehmen von der vielfach preisgekrönten Kostüm- und Bühnenbildnerin für Film-, Fernsehen-, Theater-, Opern- und Tanzproduktionen. Von der Frau voller Ideen, die 1985 mit Werner Schretzmeier und dem Kabarettisten Peter Grohmann das Stuttgarter Theaterhaus gründete.