Premiere im Schauspiel Stuttgart Im Hass vereint – so war „Wer hat Angst vor Virginia Woolf. . .?“
Tina Lanik inszeniert den Ehekriegs-Klassiker „Wer hat Angst vor Virginia Woolf...?“ von Edward Albee. Lohnt ein Besuch im Schauspielhaus Stuttgart?
Man könnte schon Angst haben vor Edward Albees Stück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf . . . ?“. Es sei denn, man hat Spaß dabei, zuzusehen, wie sich ein seit Jahrzehnten verheiratetes Ehepaar, Martha und George, und ihre jungen Gäste, Honey und Nick, Gemeinheiten und Gläser an die Köpfe werfen, einander bloßstellen, saufen, spucken, knutschen, fummeln, heulen, brüllen.