Theaterspaziergang „Woyzeck 70437“ Das Gespenst des Femizids durchstreift Stuttgart
Erbsen essen auf der Himmelsleiter: Das Cititzen Kane Kollektiv lässt Büchners Woyzeck umgehen in Stuttgart-Freiberg.
Erbsen essen auf der Himmelsleiter: Das Cititzen Kane Kollektiv lässt Büchners Woyzeck umgehen in Stuttgart-Freiberg.
Fast angekommen am Ende ihrer Wanderung besteigt die Gruppe Fahrstühle und lässt sich in den 14. Stock transportieren. Die Teilnehmer des performativen Theaterspaziergangs „Woyzeck 70437“ erhalten Brillen, rot getönt, mit Gläsern, die kleinen Flammen gleichen, sie blicken hinaus auf eine Stadtlandschaft in den Farben der Apokalypse, auf den Max-Eyth-See, den Stuttgarter Stadtteil Freiberg, auf Wohntürme in der Ferne.