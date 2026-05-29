Theatertreffen der Jugend: Stuttgarter Labyrinth-Theater ist zum berühmten Festival nach Berlin eingeladen

Und noch ein Stuttgarter Team fährt nach Berlin: Nach dem Schauspiel Stuttgart darf sich das Labyrinth-Theater über eine Einladung zum renommierten Szenetreffen freuen, nach den „Großen“ im Mai ist im Juni die Jugend gefragt. Am 2. Juni wird Labyrinth die interdisziplinäre Theaterproduktion „Zum Lachen in den Keller“ im Haus der Berliner Festspiele zeigen; diese kreist um eine schwierige Phase im Leben: Es geht ums Erwachsenwerden – kein Kinderspiel, erst recht nicht mit Flucht- und Migrationserfahrung. Erarbeitet wurde das Stück mit Jugendlichen im Alter von 17 bis 21 Jahren.