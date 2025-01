Thomas Hertfelder leitete 28 Jahre lang als Geschäftsführer die Stiftung Theodor-Heuss-Haus. Jetzt tritt er ab – nicht ohne seinen gesammelten Erfahrungsschatz zu teilen. Dazu gehört auch die Widerstandsfähigkeit angesichts von Krisen.

Jan Sellner 29.01.2025 - 17:19 Uhr

Thomas Hertfelder sitzt in der Caféteria des Theodor-Heuss-Hauses vor einem Stapel Jahresberichte. Letztes Sortieren und Aufräumen. Es ist das Ende einer Ära: 28 Jahre lang stand der heute 65-jährige Historiker als Geschäftsführer an der Spitze der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus. In dieser Zeit hat er das Erinnern an Theodor Heuss aktiv gestaltet – und ist unter die „Häuslebauer“ gegangen. Das „Häusle“, so hat Theodor Heuss das Einfamilienhaus im Feuerbacher Weg im Stuttgarter Norden, selbst bezeichnet, in das er 1959 nach dem Ausscheiden aus dem Bundespräsidentenamt gezogen war und wo er bis zu seinem Tod am 12. Dezember 1963 lebte.