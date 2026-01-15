Im Gegensatz zu manch anderen Haustieren sind Katzen in der Regel deutlich pflegeleichter und praktischer in der Haltung als zum Beispiel Hunde. Auch wenn sich der Zeitaufwand bei Katzen in Grenzen hält, müssen Katzenbesitzer die Kosten für die Gesundheit der Vierbeiner im Blick behalten. Etwa 150 bis 250 Euro fallen jährlich an Kosten beim Tierarzt an. Die Landestierärztekammer BW rät im Gespräch mit unserer Zeitung dazu, diesen Betrag regelmäßig zur Seite zu legen oder sich um eine Versicherung zu kümmern. So können anfallende Tierarztkosten aufgefangen werden.

Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT) regelt die Kosten Geregelt werden die Tierarztkosten für Katzen in der Gebührenordnung für Tierärzte (kurz GOT). Deutlich gestiegen sind die Preise zuletzt im Jahr 2022. Während zum Beispiel eine allgemeine Untersuchung einer Katze mit Beratung im einfachen Satz vorher 8,98 € angesetzt wurde, wird diese von Tierärzten aktuell mit mindestens 23,62 € berechnet.

Überfällige Anpassung der GOT

Die umfassenden Änderungen der GOT waren allerdings längst überfällig (1), denn seit 1999 gab es keine größeren Anpassungen mehr. Diese dienen zum einen dazu, dass sich auch neuere medizinische Verfahren in der GOT wiederfinden. Zum anderen sollen die Änderungen auch die Kostendeckung der Leistungen der Tierärzte sicherstellen. Basis der neuen Gebühren sind die Ergebnisse einer im Jahr 2020 durchgeführten Studie. Ein kleiner Trost für Katzenbesitzer ist daher, dass die hohen Inflationsraten der letzten Jahre somit nicht berücksichtigt wurden.

Tierarztkosten für Katzen

Auch bei Katzen richten sich die Tierarztkosten nach dem Aufwand der Behandlung, weshalb diese unterschiedlich ausfallen. Vorgegeben von der Gebührentabelle der GOT wird stets der einfache Satz. Je nach individuellem Aufwand der einzelnen Leistung kann der Tierarzt den bis zu dreifachen Satz (stufenlos) in Rechnung stellen. Durch die hohen Inflationsraten der letzten Jahre gilt die Gebührentabelle allerdings bereits wieder als veraltet, weshalb Tierärzte nur noch selten den einfachen Satz in Rechnung stellen können. Wie hoch ein Satz berechnet wird, hängt nach §2 GOT von folgenden Faktoren ab:

Dem Zeitpunkt z.B. Notdienst (auch 4-fach Satz möglich)

Dem Zeitaufwand

Die Schwierigkeit der Leistung

Dem Wert des Tieres

Den örtlichen Verhältnissen

Eine Überschreitung des dreifachen Satzes ist laut GOT in begründeten Einzelfällen ebenfalls möglich. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Kosten in Textform vor dem Erbringen der Leistung vereinbart werden. Für die wichtigsten Tierarztleistungen bei Katzen gelten aktuell nach der GOT im Einfachsatz folgende Preise ohne MwSt (2):

Beratung ohne Untersuchung - 11,26 €

Allgemeine Untersuchung mit Beratung - 23,62 €

Folgeuntersuchung - 19,74 €

Stationäre Unterbringung pro Tag und ohne Futter - 11,45 €

Injektion - 11,50 €

Betäubung (Seduktion) - 19,78 €

Betäubung (Epidurale Anästhesie) - 22,90 €

Injektionsnarkose (muskulär) - 23,44 €

Injektionsnarkose (intravenös) - 24,19 €

Kombinationsnarkose intravenös - 31,47 €

Inhalationsnarkose - 61,57 €

Einschläfern - 30,78 €

Ausstellung Impfbescheinigung - 6,16 €

Sonstige Bescheinigungen - 17,00 €

Gutachten je angefangene 15 Minuten - 30,48 €

Rezeptgebühr - 3,07 €

Röntgen (erste Aufnahme) - 36,57 €

Ultraschall (außer Trächtigkeit) - 58,92 €

CT-Untersuchung - 350,00 €

Blutaufbereitung für Blutuntersuchung - 27,10 €

Blutuntersuchung je Parameter - ab 9,23 €

Gewebsproben-Entnahme - je nach Gewebeart zwischen 15,39 € bis 144,00 €

Endoskopie - ab 16,00 €

Trächtigkeitsuntersuchung (Abtasten) - 15,38 €

Trächtigkeitsuntersuchung (Ultraschall) - 37,88 €

Kaiserschnitt - 144,27 €

Kastration (Ovarektomie) Kätzin - 56,48 €

Kastration (Ovariohysterektomie) Kätzin - 89,00 €

Kastration Kater - 30,32 €

Operation Kryptorchismus (Hodenhochstand) - ab 51,31 €

Amputation Rute - 75,54 €

Amputation einer Extremität - 197,90 €

Harnkatheter männlich/weiblich - 19,79 € / 27,48 €

Zystozentese - 14,24 €

Wie viel kostet ein Tierarztbesuch für eine Katze? - Oft unterschätzt

Auch wenn sich alle Tierarztpraxen nach der GOT richten müssen, dürfen Tierärztinnen und Tierärzte den jeweiligen Satz einer Leistung selbst festlegen. Grund ist, dass Tierarztpraxen unterschiedliche Kosten haben. Im Gespräch mit der Landestierärztekammer BW wurde deutlich, dass Tierhalter die Tierarztkosten für ihre Haustiere in der Regel unterschätzen. Denn die GOT-Tabelle bietet nur eine Rechengrundlage für einzelne Leistungen, die selten den Behandlungsaufwand widerspiegeln. Hat eine Katze zum Beispiel eine Nierenerkrankung, fallen folgende Posten an:

Allgemeine Untersuchung mit Beratung (Grundleistung)

Blutabnahme

Laborkosten

ggf. Infusion

Medikamente

ggf. Diätfutter

ggf. Folgeuntersuchung

Mehrwertsteuer auf alle Leistungen

Noch teurer werden Notdienstleistungen. Hier werden in der Regel ein Notdienstzuschlag von 59,50 € und alle Leistungen im 2- bis 4-fachen Satz berechnet. Auch Operationen werden oft unterschätzt. Für eine OP am Kreuzband sind zum Beispiel zwischen 2000 bis 3000 Euro fällig. Die genauen Kosten lassen sich hier nicht immer leicht kalkulieren, da die Entscheidung für eine bestimmte Methode oft erst bei der OP selbst entschieden werden kann. Die Kosten für komplexe Behandlungen, wie zum Beispiel bei Unfalltieren, Wirbelsäulen-Operationen oder in der Neurochirurgie, können schnell auf 5000 bis 6000 Euro steigen.