Auch Katzen müssen regelmäßig zum Tierarzt. Welche Kosten die Gebührenordnung für Tierärzte aktuell für Katzenbesitzer vorsieht, erfahren Sie hier in der Tabelle.
Im Gegensatz zu manch anderen Haustieren sind Katzen in der Regel deutlich pflegeleichter und praktischer in der Haltung als zum Beispiel Hunde. Auch wenn sich der Zeitaufwand bei Katzen in Grenzen hält, müssen Katzenbesitzer die Kosten für die Gesundheit der Vierbeiner im Blick behalten. Etwa 150 bis 250 Euro fallen jährlich an Kosten beim Tierarzt an. Die Landestierärztekammer BW rät im Gespräch mit unserer Zeitung dazu, diesen Betrag regelmäßig zur Seite zu legen oder sich um eine Versicherung zu kümmern. So können anfallende Tierarztkosten aufgefangen werden.