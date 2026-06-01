Tiergesundheit in der Wilhelma Der Tiger kam nicht mehr hoch – und war kurz drauf tot
Geht es Tieren im Zoo besser als in der Natur? Eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Deshalb sollten Zoos sich neu aufstellen.
Geht es Tieren im Zoo besser als in der Natur? Eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Deshalb sollten Zoos sich neu aufstellen.
Lass uns weitergehen“, sagt eine Frau, „das ist ja ekelhaft.“ Einige Kinder finden es lustig und rufen „der frisst sein Kacka“. Tatsächlich – ein Bonobo futtert genüsslich seine Exkremente. Er ist nicht der Einzige im Affenhaus der Wilhelma. Auch seine Genossen scheinen es normal zu finden, das, was sie eben ausgeschieden haben, oben wieder in sich hineinzustopfen.