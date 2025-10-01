Ein Siebenschläfer sorgte im Naturkundemuseum für Aufregung. Wie Präparator Daniel Bartsch den Nager rettete und warum der Fund so besonders ist.
01.10.2025 - 16:48 Uhr
Während vor dem Naturkundemuseum am Löwentor Schüler aus Stuttgart und der Region bei einer Pflanzaktion viel über Artenvielfalt lernten, hat ein kleines heimisches Nagetier im Verwaltungs- und Wissenschaftstrakt für Erstaunen gesorgt. Denn dort entdeckte der Präparator Daniel Bartsch einen kleinen Siebenschläfer. Dieser hatte sich heimlich in die Teeküche des Forschungsgebäudes eingeschlichen.