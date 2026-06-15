Nach Schüssen auf einen Turmfalken bei Merklingen ermittelt jetzt die Polizei. Das Tier war bereits Mitte April Anwohnern am östlichen Ortsrand von Merklingen aufgefallen, weil es offenbar nicht mehr wegfliegen konnte. Der tatsächliche Grund für die Probleme des Vogels blieb aber zunächst verborgen. Auch die Experten vom Greifvogelzentrum Filstal in Uhingen, die von den Anwohnern kontaktiert wurden und das Tier in Obhut nahmen, ahnten zunächst nichts von den Schussverletzungen.

Man habe versucht, das bereits abgemagerte Tier aufzupäppeln, sagte die Vorsitzende des Vereins, Sandra Hildebrandt. Doch als sich auch nach mehreren Wochen kaum eine Besserung einstellte, habe man den Turmfalken komplett durchröntgen lassen. Dabei zeigte sich: in der Brustmuskulatur steckten zwei so genannte Diaboloprojektile. „Turmfalken sind streng geschützt. So etwas hatten wir noch nie.“

War der Täter ein geübter Schütze?

Diaboloprojektile sind einen etwa halben Zentimeter groß und werden mit Luftgewehren verschossen. Hildebrandt vermutet deshalb, dass ein geübter Sportschütze als Täter infrage kommt. „Turmfalken sind nicht allzu groß, aber schnell.“ Deshalb seien sie nicht leicht zu treffen. Zudem benutzte der unbekannte Täter Patronen mit Spitze. Sie dringen tiefer ins Fleisch ein. So blieben sie zunächst unentdeckt, wobei sie wenigstens keine inneren Organe beschädigten. Beim normalen Scheibenschießen wird normalerweise mit flachen Patronen geschossen.

Diese Diabolo-Projektile steckten in dem kleinen Vogel. Foto: Geifvogelzentrum Filstal

Hat der Täter aus sportlichem Ehrgeiz gehandelt, wie Hildebrandt vermutet? Oder verwechselte er den Turmfalken mit einer Taube, was sie ebenfalls für möglich hält? Tatsächlich würden Tauben mit Schussverletzungen häufiger gefunden, sagte sie. Zwar dürften auch Tauben nicht gequält werden. Der Turmfalke sei aber noch einmal stärker geschützt, obwohl sein Bestand in Deutschland nicht als gefährdet gilt. „Das ist ein Verstoß gegen das Naturschutzgesetz, das Tierschutzgesetz und womöglich das Waffengesetz“, sagte Hildebrandt. Sollte der Täter gefunden werden, worauf sie hoffe, müsse er mit einer Geldstrafe in vierstelliger Höhe rechnen. Sogar eine Haftstrafe sei denkbar.

500 Euro für die Schweizer Patientin

Immerhin: der Turmfalke konnte Anfang Juni erfolgreich operiert werden und befindet sich auf dem Weg der Besserung. 500 Euro zuzüglich dürfte die Aktion den Verein gekostet haben plus zahlreiche ehrenamtliche Stunden. Die Helfer tauften den schönen weiblichen Vogel mittlerweile auf den Namen Aphrodite. Zudem wisse man, dass Aphrodite vor zwei Jahren in der Schweiz geschlüpft sei. Am Beinchen befinde sich eine Beringung einer Vogelwarte bei Bern.

Aphrodite ist auf dem Weg der Besserung Foto: Greifvogelzentrum Filstal

Wann Aphrodite wieder startklar für ein Leben in freier Wildbahn ist, muss sich zeigen. „Wir hoffen, dass wir sie in vier Wochen soweit haben“, sagte Hildebrandt. Gegenwärtig befindet sich der Turmfalke quasi in einer Rehamaßnahme. Nach den Wochen im Krankenlager müssten Kondition und Muskulatur wieder aufgebaut werden, sagte die erfahrene Falknerin. Sonst habe der kleine Greifvogel, der sich vor allem von Mäusen ernährt, keine Chance auf Beute.