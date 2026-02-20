Die Stadt Stuttgart ist Hinweisen nachgegangen und auf katastrophale Haltung von Reptilien gestoßen. Auch Experten aus München sind entsetzt über das Ausmaß.
20.02.2026 - 16:23 Uhr
Animal Hoarding, das massenhafte nicht artgerechte Halten von Tieren, kennt man meist von Hunden, Katzen oder Kaninchen. Einen Fall der anderen Art hat die Stadt Stuttgart nun gemeldet: Fachleute der Veterinärbehörde und der unteren Naturschutzbehörde haben Riesenschlangen in einem Wohnhaus gefunden. Die Bedingungen beschreiben die Experten mit „katastrophal“. 13 Tiere waren bereits tot, 34 krank und ausgehungert. Die Stadt hatte nach Hinweisen aus der Bevölkerung das Wohnhaus aufgesucht.