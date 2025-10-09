Ein TikTok-Trend macht Schule – Pudding mit der Gabel zu essen, löst am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach (Kreis Ludwigsburg) eine Diskussion um Pro und Kontra aus.
09.10.2025 - 15:31 Uhr
Wahrscheinlich hätten sich Maximilian (13) und Bjarne (14) sowieso auf dem Schulhof getroffen – jetzt stehen die beiden Freunde mit Puddingbecher und Gabel nebeneinander. Verabredet hatten sie sich nicht. Um sie herum wabert gegen 11 Uhr das normale Pausentohuwabohu des Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasiums, mit seinen rund 2400 Schülern immerhin das größte in Baden-Württemberg.