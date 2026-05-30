Der tote Buckelwal ist an Land: Ein Fahrzeug zog das Tier auf den Strand der Urlaubsinsel Anholt. Jetzt beginnt das Warten auf die Obduktion.
30.05.2026 - 15:02 Uhr
Auf der dänischen Insel Anholt ist der Kadaver des „Timmy“ genannten Buckelwals an Land gebracht worden. Im Livestream des Anbieters „News5“ war am Morgen zu sehen, wie ein Fahrzeug das Tier mit einem Seil aus dem flachen Wasser langsam auf den Strand zog. Im Sand hinterließ der aufgeblähte Kadaver eine riesige Furche. Die dänische Umweltbehörde rief Einheimische und Badegäste dazu auf, sich dem Wal nicht zu nähern – es besteht Ansteckungsgefahr.