Eine weiße Cuvée aus Abstatt vereint vier Rebsorten in einem Wein. Das macht vom ersten Schluck an Spaß.
20.04.2026 - 19:00 Uhr
Die Schwarz-Weiß-Fotos auf der Homepage der Weinkellerei Wangler atmen den Geist des Wirtschaftswunders. Auf den Trümmern, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hatte, bauten Küfermeister Eugen Wangler und seine Frau Frida in Abstatt ihre Fasswerkstatt samt Brennerei wieder auf. Mit dem Einstieg des Sohns Heinrich kamen in den sechziger Jahren eine Lohnabfüllung und die Spezialisierung auf den Weinbau hinzu. Später wurde eine Privatkellerei mit 14 vertraglich gebundenen Weingärtnern gegründet, der Betrieb expandierte zusehends und blieb doch urschwäbisch – einer der vielen Hidden Champions, die in Württemberg beheimatet sind.