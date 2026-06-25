Tippkick-Orakel der WM Schönes Tor, Ecuador: Orakel gibt düstere Prognose
Das Tippkick-Orakel hat auch das dritte Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft simuliert. Der Ausgang dürfte nicht für Begeisterung sorgen.
Das Tippkick-Orakel hat auch das dritte Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft simuliert. Der Ausgang dürfte nicht für Begeisterung sorgen.
Die Rufe der deutschen Fans wurden endlich erhört, gegen Ecuador steht Deniz Undav in der Startelf. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Irrtum, sie ist frei erfunden. Natürlich darf Deutschlands WM-Held erneut auf der Bank versauern.