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  6. Schönes Tor, Ecuador: Orakel gibt düstere Prognose

Tippkick-Orakel der WM Schönes Tor, Ecuador: Orakel gibt düstere Prognose

Tippkick-Orakel der WM: Schönes Tor, Ecuador: Orakel gibt düstere Prognose
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Erneut bestimmt das Orakel den Ausgang für die deutsche Nationalmannschaft. Foto: Florian Eckhardt

Das Tippkick-Orakel hat auch das dritte Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft simuliert. Der Ausgang dürfte nicht für Begeisterung sorgen.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Die Rufe der deutschen Fans wurden endlich erhört, gegen Ecuador steht Deniz Undav in der Startelf. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Irrtum, sie ist frei erfunden. Natürlich darf Deutschlands WM-Held erneut auf der Bank versauern.

 

Entsprechend uninspiriert lässt sich der Kick gegen die Südamerikaner auch an, aber man ist ja bereits Gruppensieger, was soll also passieren? Viel passiert tatsächlich nicht, es geht müde hin und her, die Bälle landen eher neben als im Tor. Die größte deutsche Chance hat Florian Wirtz, vergibt diese jedoch kläglich. Sie halten das für einen Wirtz? Da liegen Sie absolut richtig, denn natürlich war es Leroy Sané, der Torchancen auslässt wie Julian Nagelsmann gute Personalentscheidungen. Wobei, eine hat er ja getroffen: Manuel Neuer. Der alte Recke klärt kurz vor dem Pausenpfiff mit beiden Füßen einen Abschluss von Stürmer Jeremy Arévalo, den Sie aus der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart kennen.

Finger auf den Kopf und BÄM! Foto: Florian Eckhardt

So geht die erste Hälfte ohne Tor zu Ende, den zweiten Durchgang beginnen die deutschen Kicker direkt mit einem Ausrufezeichen. Felix Nmecha, beim aktuellen Turnier „Nmega Spieler“, drischt die Kugel deutlich knapper neben den Kasten als seine Kollegen zuvor. Alles hofft gebannt, dass nun der Knoten platzt. Und plötzlich heißt es: schönes Tor, Ecuador. Moises Caicedo teilt das Meer an Gegenspielern mit einem satten Distanzschuss, der mitten ins deutsche Herz und Tor trifft. Muss sich Oliver Baumann nun doch warm machen? Wahrscheinlich wird er noch eher eingewechselt als Undav, der auf der Ersatzbank ein langes Gesicht zieht. Aber nicht das von Kai Havertz, der darf nämlich durchspielen und dreht dem Konkurrenten eine Nase, während er einen weiteren Ball am Kasten der Ecuadorianer vorbeijagt. Das Spiel böte reichlich Raum zur Verbesserung, auch die Fans werden immer stiller. Was die Mannschaft nun braucht, ist ein Spieler mit einem erhöhten Leweling an Spielfreude, wen also bringt Bundestrainer Nagelsmann? Natürlich, Goretzka! Im endlosen A steckt dieses Mal besonders viel Frust.

So geht das Duell mit 0:1 verloren. Bleibt zu hoffen, dass das Orakel wieder falsch liegt.

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