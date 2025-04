Gerade in den Osterferien zieht es Familien, Frischluftfreunde und Sonnenanbeter wieder ins Freie. Zumindest dann, wenn das Wetter mitspielt und die Frühlingssonne den Regenwolken ein Schnippchen schlägt. Eine hübsche Idee: Ab aufs Rad und in den nächsten Biergarten. Bloß wohin?

Ein ideales Ausflugsziel für Familien mit kleineren Kindern ist der Waldgasthof Schmellbachtal. Denn zum Haus, in dem Tal, das zwischen Leinfelden-Echterdingen und Stuttgart-Rohr liegt, gehören ein Kletterpark und ein Abenteuerspielplatz. Ein Bachlauf und grüne Wiesen sind nicht weit. Die Wirtsleute Jessica Göthel und Julian Schramm haben vor dreieinhalb Jahren das Gebäude mit 1800 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche von der Kirche gekauft und ihm neues Leben eingehaucht. Ihr schwäbischer Biergarten ist auch schon geöffnet. Das Essen kann an Tischen direkt am Spielplatz oder an einem schattigen Plätzchen unter großen Sonnenschirmen oder in Liegestühlen genossen werden. „Wir haben aktuell an den Wochenenden und Feiertagen – auch an allen Oster-Feiertagen – geöffnet“, sagt Jessica Göthel unserer Zeitung.



Der Biergarten im Waldgasthof Schmellbachtal hat an den Wochenenden und an den Feiertagen geöffnet. Foto: Archiv/ubo

A lauschiges Platzerl bietet derweil das Wirtshaus Paulaner im Herzen von Echterdingen. Am Kirchplatz gibt es 120 Plätze im Freien, ist auf der Internetseite nachzulesen, sonnig oder geschützt unterm Schirm. Zum kühlen Bier werden bayrische Schmankerln gereicht. Das Gasthaus liegt direkt gegenüber der Kirche. Hier treffen sich Jung und Alt, Geschäftsleute und Freizeitliebende, Singles, Pärchen, Gruppen und Familien. Eine Reservierung ist gerade an sonnigen Tagen anzuraten. Das Paulaner hat Dienstag bis Freitag, 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und 16.30 bis 23 Uhr geöffnet, Samstag 16.30 Uhr bis 23 Uhr, Sonntag und Feiertag 11.30 Uhr bis 21 Uhr, montags ist Ruhetag.

Unsere Empfehlung für Sie Ausflugsziel in Filderstadt Kiosk und Uhlbergturm öffnen wieder Seit Jahresende war tote Hose auf dem Uhlberg zwischen Plattenhardt und Bonlanden. Doch nun gibt es neue Pächter. Wir stellen sie vor.

Der Schwabengarten in Unteraichen, Stuttgarter Straße 80, hat seine Winterpause ebenfalls schon Anfang April beendet. Er bietet 900 Plätze auf seinem weitläufigen Gelände in Unteraichen unweit der Gleise. Und ist geeignet für alle, die es zünftig mögen und Lust auf Hüttengaudi haben. Die Betreiber Nico Tratz und David Blanco del Rio denken dabei auch an die Umwelt: Auf dem Dach der Küche produziert eine Photovoltaikanlage Sonnenstrom, der direkt in die Grillstation und die Beleuchtung fließt. Der Schwabengarten passt seine Öffnungszeiten der jeweiligen Wetterlage an.

Am Rande von Filderstadt-Bonlanden, Oberdorfstraße 100, bewirtet schon seit 1988 das Hasenheim, seine Gäste. Es besticht insbesondere durch seine tolle Lage, heißt es im Flecken. Der Biergarten unter alten Obstbäumen hat 250 Sitzplätze. Wer mag, findet auch im Restaurant oder in der „Hasen-Alm“ ein Plätzchen. Junge Gäste können sich die Zeit am Spielplatz oder am Tiergehege vertreiben. Das Hasenheim hat dienstags bis sonntags von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag.

Ein schöner Aussichtspunkt ist der Uhlbergturm zwischen Plattenhardt und Bonlanden. Foto: Horst Rudel

Als einer der schönsten Plätze in Filderstadt beschreiben Menschen, die dort leben, den Platz am Uhlbergturm, der zwischen Bonlanden und Plattenhardt liegt und mit dem Auto nicht direkt zu erreichen ist. Dort können Familien und andere Gäste Getränke, Käse oder Würste am Kiosk kaufen und die Grillsachen dann selbst auf den Grill legen. „Wir haben noch familienfreundliche Preise“, sagt Betreiber Rainer Klesch. Die Besichtigung des Turmes ist kostenlos. Der Verein freut sich über eine kleine Spende. Der Kiosk am Turm freitags, 16 Uhr bis 19 Uhr, samstags, 12 Uhr bis 18 Uhr und sonn-und feiertags 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Nicht zuletzt ist das Siebenmühlental immer einen Ausflug wert. Elf Mühlen gibt es in dem beliebten Tal auf den Fildern sowie einige hübsche Rundwege für Spaziergänger und Radfahrer. Einige der Mühlen sind bewirtet: darunter die bekannte Eselsmühle in Leinfelden-Echterdingen. Gegenüber dem Wanderparkplatz der Burkhardtsmühle liegt der Biergarten Waldmeister. Radfahrer, Wanderer und auch Inline-Skater machen dort Rast. Er ist aber auch via Auto, Motorrad und Bus erreichbar. Zum Speisenangebot gehören rote Würste oder Schnitzel, frische Salate, Pommes, aber auch Kaffee, Kuchen und Eis. Familien finden dort auch einen kleinen Spielplatz. Der Biergarten hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, mittwochs ist Ruhetag. Je nach Wetterlage werden die Öffnungszeiten angepasst.