Tipps für Nierenkranke: Spargel trotz Nierenleiden – wie viel ist noch gesund?

Spargel hat das Zeug zu einer besonders gesunden Mahlzeit: Das Gemüse ist nicht nur reich an Vitaminen, sondern auch arm an Kalorien. Doch gerade Menschen, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, wird vom Verzehr im Allgemeinen abgeraten. Aber ist der Verzicht wirklich notwendig? Der Ernährungsmediziner und Nephrologe Sebastian Maus und die Ernährungsberaterin Monika Müller vom Marienhospital Stuttgart geben Tipps, wie Risikogruppen die Spargelzeit genießen können und welche Lebensmittel schädlicher für die Nieren sind.

Wie sehr beeinflusst das, was wir essen und trinken unsere Nierengesundheit? Tatsächlich hat die Ernährung einen großen Einfluss auf die Nierengesundheit, bestätigt der Nephrologe Sebastian Maus. Denn die Nieren filtern als sogenannte „Entgiftungsorgane“ alle aufgenommenen Bestandteile der Nahrung. Demnach entscheidet der Lebensstil auch maßgeblich darüber, ob die Nieren gesund bleiben oder geschädigt werden. Eine angepasste Ernährung könne das Fortschreiten chronischer Nierenerkrankungen verlangsamen und das Wohlbefinden verbessern, so der Leitende Arzt des Schwerpunkts Nephrologie der Klinik für Innere Medizin am Marienhospital Stuttgart.

Es ist Spargelzeit – müssen sich Nierenkranke nun besonders in Zurückhaltung üben?

Das kommt darauf an, wie stark die Niere erkrankt ist. Schätzungen zufolge sind hierzulande etwa fünf bis zehn Prozent der Bundesbürger von einer chronischen Nierenkrankheit betroffen, davon sind rund 100.000 auf eine regelmäßige Dialyse angewiesen. Letztere müssen stärker auf ihre Ernährung achten, um die Niere nicht zusätzlich zu belasten. Dennoch müssen auch diese nicht unbedingt komplett auf Spargel verzichten – trotz des moderaten Kalium- und Puringehalts, so Sebastian Maus.

Sebastian Maus ist nicht nur Nierenexperte, sondern auch Ernährungsmediziner. Foto: Christine Traber/Marienhospital Stuttgart

Das bestätigt auch die Ernährungsberaterin Monika Müller: „Wichtig ist, was man zu den Spargelstangen isst“, sagt sie. Werde zu dem Gemüse noch Fleisch, Sauce Hollandaise und noch das obligatorische Viertele Wein serviert, sei das nicht sonderlich förderlich für die Nierengesundheit. Besser ist es, die Spargelstangen mit Flädle zu kombinieren – statt mit den kaliumhaltigen Kartoffeln – und auf Wein und Fleisch zu verzichten, so die Leiterin der Berufsfachschule für Diätetik am Marienhospital Stuttgart. Dann können auch Nierenkranke ein bis zweimal pro Woche eine 200-Gramm-Portion Spargel verzehren.

Welche Lebensmittel sind für die Niere besonders schädlich?

Es sind vor allem stark verarbeitete Lebensmittel, die den Nieren zusetzen, sagt die Ernährungsexpertin Monika Müller. Damit ist nicht allein die klassische Tiefkühlpizza gemeint: Auch Wurstwaren wie die Salami, das Veggie-Schnitzel oder der Spinat mit Rahmsoße aus dem Tiefkühlfach gehören zu dieser Kategorie. Aber auch zu viel an rotem Fleisch oder ein Übermaß an Limonaden und Softdrinks sind der Nierengesundheit nicht zuträglich.

Was ist an dieser Auswahl so problematisch?

Bei fertig verarbeiteten Produkten ist häufig der Salz- und Fettgehalt sehr hoch, sagt Monika Müller. Das wirkt sich ungünstig nicht nur auf die Niere, sondern auch auf andere Organe aus – wie etwa das Herz oder das Gefäßsystem. Auch ist unklar, wie gut die Qualität der verarbeiteten Lebensmittel tatsächlich ist. „Es ist kein Problem, bei einer Mahlzeit ein oder zweimal pro Woche auf stark verarbeitete Produkte zurückzugreifen“, sagt Müller. An den restlichen Tagen solle man sich aber lieber angewöhnen, selbst Essen zuzubereiten – und zwar mit frischen, möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln.

Monika Müller leitet die Diätschule sowie die Ernährungs- und Diätberatung am Marienhospital Stuttgart. Foto: Christine Traber/Marienhospital Stuttgart

Trinkmahlzeiten mit hohem Proteingehalt sind im Trend: Sie gelten als sättigend und versprechen schnelle Abnehmerfolge. Aber kann der hohe Eiweißgehalt solcher Produkte der Niere schaden?

Wie stark der hohe Eiweißgehalt solcher Produkte die Niere belasten können, ist unklar. Es gebe dazu noch keine aussagekräftige Studien, weil die Produkte noch zu kurz auf dem Markt sind, um langfristige gesundheitliche Folgen aufzuzeigen, erklärt der Nephrologe Sebastian Maus. Statt zu solchen Fertigprodukten zu greifen, rät die Ernährungsexpertin Müller zu pflanzlichen proteinhaltige Lebensmitteln wie etwa Hülsenfrüchte. Diese enthalten zusätzlich auch Ballaststoffe, die sättigend wirken und den Blutzuckerspiegel nicht so schnell erhöhen.

Viele argumentieren, sie haben oft keine Zeit, abends noch für die Familie zu kochen. Wie begegnen Ernährungsexperten diesem Argument?

Wer sich ausgewogen ernähren möchte, muss sich mit dem, was zuhause auf den Tisch kommt, erst einmal auseinandersetzen. Die Ernährungsberaterin Monika Müller empfiehlt daher, einen guten Kochkurs zu besuchen. Auch ein Kochplan für die Woche kann am Anfang helfen, zeitsparend Essen für mehrere Tage vorzubereiten. „Vieles lässt sich mit ein bisschen Übung schon im Voraus zubereiten“, sagt Monika Müller. Gibt es beispielsweise an einem Tag gebratenes Hähnchenfleisch, können die Reste über Nacht mit Zitrone, Öl, Pfeffer und Salz mariniert werden. Dazu kocht man Dinkelkörner wie Reis und kombiniert beides am Folgetag zu einem sommerlichen Salat. Statt Hähnchenfleisch eignet sich für solche sogenannten Mealpreps auch Fischfilets.

Ein typischer Gesundheitstipp lautet: Möglichst viel trinken, das spült die Niere. Stimmt die Binse?

Die meisten Menschen mit einer chronischen Nierenerkrankung können durchaus trinken, so viel sie möchten. Im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung muss allerdings die Trinkmenge angepasst werden, sagt der Nephrologe Sebastian Maus. Idealerweise sollte man dann nur noch so wenig Flüssigkeit zu sich nehmen, wie die Nieren als Urin ausscheiden. Ein Trinkprotokoll kann helfen, sich die Mengen einzuteilen. „Wichtig ist darauf zu achten, was man trinkt“, ergänzt Monika Müller. Limonaden und gekaufte Saftschorlen enthalten oft viel Zucker, Cola-Getränke zudem auch viel Phosphat. Beides ist für die Nierengesundheit nicht förderlich. „Ich empfehle auf Mineralwasser umzusteigen – auch weil es ein guter Kalziumlieferant ist“, sagt Müller. Es sollte allerdings nicht allzu viel Natrium enthalten.

Welche Trinkmengen gelten für gesunde Menschen?

Etwa 1,5 Liter Flüssigkeit pro Tag sind nötig, um den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Dazu gehört nicht nur das Trinken. Flüssigkeiten können auch über Nahrungsmittel wie Obst und Gemüse oder Joghurt aufgenommen werden. Als Faustregel für einen gesunden Erwachsenen bis 50 Jahre gilt: 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Von dieser Menge werden 750 Milliliter aufgrund der Nahrung abgezogen. Was jetzt noch übrig bleibt, ist das Mindestmaß an Trinkmenge, die man täglich zu sich nehmen sollte.

Welche Küche ist besonders nierenfreundlich?

Die mediterrane Kost hat den Ruf besonders gesund zu sein, sagt Monika Müller. Sie setzt sich aus frischen und möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln zusammen. Die Basis bilden Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Obst, Salate, Fisch und Meeresfrüchte sowie kalt gepresstes Olivenöl. Gewürzt wird vor allem mit mediterranen Kräutern. Mahlzeiten aus diesen Zutaten wirken sich positiv auf Risikofaktoren aus, wie Übergewicht, Bluthochdruck sowie erhöhte Blutzucker- und Blutfettwerte, ergänzt der Nephrologe Maus. Auf diese Weise schütze man sich nicht nur vor Nierenerkrankungen, sondern auch vor Herz- und Gefäßkrankheiten.

Ernährungstipps für Nierenkranke

Ansprechpartner

Es gibt viele Suchportale für Ernährungsfachkräfte, die Menschen mit Nierenerkrankungen oder anderen Patienten bei der Umstellung ihrer Ernährung begleiten können. Dazu gehört die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), www.dge.de/ernaehrungsberatung, sowie der Verband für Ernährung und Diätik (VFED), www.vfed.de/fachkraefte-suche.