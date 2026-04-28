Tipps für Nierenkranke Spargel trotz Nierenleiden – wie viel ist noch gesund?
Wer ein Nierenleiden hat, sollte beim Essen von zu viel Kalium aufpassen. Doch muss daher auf Spargel verzichtet werden? Das sagen Ernährungsexperten aus Stuttgart.
Wer ein Nierenleiden hat, sollte beim Essen von zu viel Kalium aufpassen. Doch muss daher auf Spargel verzichtet werden? Das sagen Ernährungsexperten aus Stuttgart.
Spargel hat das Zeug zu einer besonders gesunden Mahlzeit: Das Gemüse ist nicht nur reich an Vitaminen, sondern auch arm an Kalorien. Doch gerade Menschen, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, wird vom Verzehr im Allgemeinen abgeraten. Aber ist der Verzicht wirklich notwendig? Der Ernährungsmediziner und Nephrologe Sebastian Maus und die Ernährungsberaterin Monika Müller vom Marienhospital Stuttgart geben Tipps, wie Risikogruppen die Spargelzeit genießen können und welche Lebensmittel schädlicher für die Nieren sind.