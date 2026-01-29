Vieles Digitale hängt an den USA. Aber welche sicheren Alternativen zu Microsoft, Google und Co. haben Verbraucher? Ein Experte gibt Tipps.
29.01.2026 - 13:55 Uhr
Suchen mit Google, Schreiben mit Microsoft Word, Chatten auf WhatsApp: So dürfte der digitale Alltag für viele aussehen. Doch es geht auch ohne die großen Tech-Konzerne. Konstantin Macher ist im Vorstand des Vereins Digitale Gesellschaft, der sich für Verbraucherschutz im Digitalen einsetzt. Er rät dazu, auf Alternativen umzusteigen. Ein Überblick.