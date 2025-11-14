Die Mehrheit der Bundesbürger putzt täglich die Zähne. Allerdings gelingt es den meisten nicht, mit dem Zähneputzen auch weitgehende Plaquefreiheit zu erreichen. Dann ist eine Gingivitis die Folge, die oft in eine Parodontitis übergeht.
Zuerst gibt ein dickes Lob von jemanden, der es wissen muss: „Ich kenne kein anderes Gesundheitsverhalten, das vom überwiegenden Teil der Bevölkerung mit einer vergleichbar großen Konsequenz gezeigt wird wie das Zähneputzen. Das ist großartig und das muss man auch würdigen“, lobt Renate Deinzer die Bundesbürger und die Zahnmedizin.