Plattenhardts Nemanja Markovic tippt auf Bernhausens Tabellenführung in der Landesliga, während Patrik Sapina auf Botnangs Sieg in der Bezirksliga setzt. Wer behält recht?

Wenn es nach den Tipps von Plattenhardts Verteidiger Nemanja Markovic geht, dann wird der TSV Bernhausen an diesem Wochenende die Tabellenführung in der Landesliga übernehmen – unabhänging davon, dass die Partie der beiden Konkurrenten aus einem traurigen Grund abgesagt wurde. Patrik Sapina vom TV Echterdingen II rechnet damit, dass der ASV Botnang das Spitzenspiel der Bezirksliga gewinnt und seinen Vorsprung ausbaut.

Landesliga-Tipp Nemanja Markovic (TSV Plattenhardt)

SC Geislingen – TSV Bernhausen 1:3

GSV Maichingen – TSV Bad Boll 1:1

VfL Sindelfingen – SV Waldhausen 2:2

1. FC Eislingen – TV Echterdingen 1:2

FV Sontheim/Brenz – SV Böblingen 0:3

TSV Köngen – TSGV Waldstetten 2:1

TSV Plattenhardt – TSV Ehningen 2:0

MTV Stuttgart – FV Neuhausen 1:1

Die bisher besten Tipps in dieser Saison: Till Flach (MTV Stuttgart) 13 Punkte; Leo Milutinovic (TV Echterdingen) und Dimitrios Vidic (TSV Bernhausen) jeweils 10 Punkte.

Unsere Empfehlung für Sie Abstiegskampf Fußball-Landesliga TSV Plattenhardt setzt auf junge Wilde und der MTV Stuttgart vermeldet Abgänge An diesem Sonntag stehen beide Mannschaften vor wichtigen Heimspielen. Kommt im Kampf gegen den Abstieg zudem eine unverhoffte Hilfe von außerhalb?

Hinweis: Die Begegnung zwischen dem TSV Köngen und dem TSGV Waldstetten wurde nach dem überraschenden Tod des Sportlichen Leiters der Köngener, Thomas Köhrer, abgesetzt. Wann die Begegnung nachgeholt wird ist noch offen.

Bezirksliga-Tipp

Patrik Sapina (TV Echterdingen II)

VfL Oberjettingen – SV Nufringen 1:3

Deckenpfronn – Spvgg Holzgerlingen 2:1

TSV Dagersheim – SV Bonlanden 1:3

ASV Botnang – TV Darmsheim 3:2

TSV Jahn Büsnau – Spvgg Cannstatt 3:3

TSV Musberg – SV Rohrau 2:1

SV Vaihingen – VfL Herrenberg 1:2

Croatia Stuttgart – TV Echterdingen II 1:4

Der bisher beste Tipp in dieser Saison: Mirko Perkovic (Croatia Stuttgart) 10 Punkte.

Wertung

Drei Punkte

exakt richtig getipptes Ergebnis

Zwei Punkte

richtig getippte Tordifferenz

Ein Punkt

richtig getippter Sieger