Geht noch was für den MTV Stuttgart im Abstiegskampf? Und gewinnt die Spvgg Cannstatt ihr letztes Heimspiel der Saison? Die Routiniers der beiden Vereine glauben „ja“.

Franz Stettmer 28.05.2026 - 17:15 Uhr

Für den einen ist es mit seiner Mannschaft am Wochenende die letzte Chance im Kampf gegen den Abstieg, für den anderen der letzte Heimauftritt vor dem Ende der eigenen Karriere. Die Fußballer Filip Primorac vom MTV Stuttgart und Markus Lurz von der Spvgg Cannstatt tippen die Ergebnisse des anstehenden Spieltags. So wird es ihrer Meinung nach in der Landesliga beziehungsweise Bezirksliga ausgehen: