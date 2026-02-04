Da kann sich Deutschlands Tischtennis-Legende Timo Boll eine Scheibe abschneiden. Zweifelsohne hat Boll mehr Titel und Medaillen errungen als Joachim Hartmann aus Zuffenhausen. Aber „Joe“, wie ihn alle in der Stuttgarter Szene nennen, ist 68 Jahre alt, und absolviert immer noch Punktspiele – derzeit für die dritte Mannschaft des TTC im TV Zuffenhausen in der Kreisliga A im Bezirk Stuttgart. Boll hat seine erfolgreiche Karriere im Juni vergangenen Jahres nach dem Playoff-Finale in Frankfurt beendet. Als der siebenfache Olympiateilnehmer und langjährige Weltranglistenerste geboren wurde, hat Joe Hartmann seine bereits achte Saison absolviert und feierte gerade mit seinem Team die Meisterschaft samt Aufstieg in die Bezirksklasse.