Tod dreier Arbeiter in Horb: Baukonzern Porr immer wieder in der Kritik

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in Horb a. N.ckar (Landkreis Freudenstadt), bei dem drei Männer im Alter zwischen 40 und 46 Jahren starben, stellt sich nicht nur für die Ermittlungsbehörden die Frage, wie es zu dem Unfall kommen konnten. Nachdem sich in den vergangenen Monaten immer wieder kritische Stimmen zu Wort gemeldet hatten, stellt sich nun auch die breite Öffentlichkeit der Frage: Was ist los auf dieser Baustelle? Ersten Erkenntnissen zufolge war die Gondel mit den drei Arbeitern wegen eines gerissenen Stahlseils in die Tiefe gestürzt. Die Männer starben noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte.