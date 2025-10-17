Ace Frehley, Gitarrist und Mitbegründer von Kiss, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Millionen Fans weltweit trauern um den „Spaceman“, der mit seiner Gitarre Musikgeschichte schrieb und zu einer der prägendsten Figuren des Rock wurde.
17.10.2025 - 08:11 Uhr
Die Rockwelt trauert: Ace Frehley, Mitbegründer und legendärer Lead-Gitarrist der Kultband Kiss, ist am 16. Oktober 2025 im Alter von 74 Jahren gestorben. Der Musiker, der mit seinem silbernen „Spaceman“-Make-up zu einer Ikone der Rockgeschichte wurde, hinterlässt eine riesige Lücke – nicht nur bei seinen Bandkollegen, sondern auch bei Millionen Fans weltweit.