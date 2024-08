Ein Mann verunglückt mit seinem Motorrad in einer Kurve im Landkreis Lörrach. Auch die Reanimationsmaßnahmen helfen nicht.

red/dpa/lsw 25.08.2024 - 11:43 Uhr

Ein Mann ist mit seinem Motorrad nahe Todtnau (Landkreis Lörrach) gegen eine Schutzplanke geprallt und tödlich verletzt worden. Der 44-Jährige sei am Samstag auf einer Straße in Richtung Bernau im Schwarzwald (Landkreis Waldshut) aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve ins Rutschen gekommen, teilte die Polizei mit. Demnach erlag er trotz Reanimationsmaßnahmen seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.