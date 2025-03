32-Jähriger Unfallfahrer in U-Haft – Polizei schaltet Hinweisportal

Tödlicher Raserunfall in Ludwigsburg

Bei einem illegalen Rennen in Ludwigsburg kommen zwei unbeteiligte Frauen ums Leben, der mutmaßliche Unfallverursacher sitzt mittlerweile in U-Haft. Der andere Raser ist noch immer flüchtig, die Polizei sucht weiterhin Zeugen.

Matthias Kapaun 21.03.2025 - 17:40 Uhr

Nach dem illegalen Autorennen in Ludwigsburg, bei dem am Donnerstagabend zwei unbeteiligte junge Frauen ums Leben gekommen waren, wurde der 32-jährige mutmaßliche Unfallverursacher in ein Gefängnis eingewiesen. Außerdem hat die Ludwigsburger Polizei ein Online-Hinweisportal geschaltet. Der zweite an dem Rennen beteiligte Fahrer ist weiterhin auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.