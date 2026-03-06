Bereits am Freitagmorgen hatte die Polizei von einem Unfall mit einem Todesopfer in der Nähe von Nürtingen-Neckarhausen berichtet. Nun teilt sie weitere Details mit.
06.03.2026 - 13:33 Uhr
Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 297 ist eine 60-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie war nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei auf die Gegenfahrbahn geraten. Bereits am Freitagmorgen hatte die Polizei bekanntgegeben, dass es auf der Bundesstraße zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen zu einem Unfall gekommen war. Gegen 13 Uhr teilte sie nähere Informationen mit.