In Waiblingen hat sich am Dienstag ein tragisches Unglück ereignet: Zwischen Neustadt und Kleinhegnach stürzte ein Baum auf ein Auto, laut der Polizei gibt es einen Toten.

In Waiblingen im Rems-Murr-Kreis hat sich am Dienstag ein tragischer Unfall ereignet. An der Klinglestalstraße, die zwischen den Ortsteilen Hohenacker und Kleinhegnach verläuft, stürzte am Vormittag ein Baum um und traf ein fahrendes Auto. Dabei kam ein Mensch ums Leben, wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt.

Laut einem Polizeisprecher kam es gegen 11.15 Uhr zu dem Unfall. „Warum der Baum umgestürzt ist, wissen wir noch nicht. Es gab weder ein Unwetter noch ist uns etwas zu dort stattfindenden Arbeiten bekannt.“ Der Baum sei auf einen auf der Klinglestalstraße in Richtung Neustadt fahrenden Tesla gestürzt.

Dem Fahrer des Wagens, einem 55 Jahre alten Mann, konnte nicht mehr geholfen werden. Er wurde durch den Baum in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang und den Ursachen laufen derzeit noch, die Straße ist derzeit (Stand 12 Uhr) noch gesperrt.

Das Fahrzeug wurde komplett zerstört, die Polizei beziffert den Sachschaden auf 60 000 Euro. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir diese ergänzen.