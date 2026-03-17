In Waiblingen hat sich am Dienstag ein tragisches Unglück ereignet: Zwischen Neustadt und Kleinhegnach stürzte ein Baum auf ein Auto, laut der Polizei gibt es einen Toten.
17.03.2026 - 12:24 Uhr
In Waiblingen im Rems-Murr-Kreis hat sich am Dienstag ein tragischer Unfall ereignet. An der Klinglestalstraße, die zwischen den Ortsteilen Hohenacker und Kleinhegnach verläuft, stürzte am Vormittag ein Baum um und traf ein fahrendes Auto. Dabei kam ein Mensch ums Leben, wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt.