Tödlicher Unfall bei Sindelfingen E-Bike-Fahrerin wurde von hinten erfasst
18.06.2026 - 16:44 Uhr
Am Donnerstagvormittag rollt der Autoverkehr auf der Kreisstraße 1055 zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen wie gewöhnlich. Nur weiße, von der Polizei auf die Fahrbahn gezeichnete Markierungen weisen darauf darauf hin, dass es hier am Tag zuvor zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Am Mittwochnachmittag war eine 78 Jahre alte E-Bike-Fahrerin nach der Kollision mit einem Auto zu Boden gestürzt. Die Frau wurde schwer verletzt und verstarb noch am Unfallort.