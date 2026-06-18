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Tödlicher Unfall bei Sindelfingen E-Bike-Fahrerin wurde von hinten erfasst

Tödlicher Unfall bei Sindelfingen: E-Bike-Fahrerin wurde von hinten erfasst
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Hier auf der K1055 zwischen Stuttgart-Vaihingen und Sindelfingen fuhr der Autofahrer die 78-jährige Radfahrerin um. Sie starb noch am Unfallort. Kurz nach der Kurve folgt die Bushaltestelle „Waldheim“. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Mittwochnachmittag stirbt eine 78-jährige E-Bike-Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen Stuttgart-Vaihingen und Sindelfingen. Sie wird zuvor von einem Mercedes von hinten erfasst.

Böblingen: Martin Dudenhöffer (dud)

Am Donnerstagvormittag rollt der Autoverkehr auf der Kreisstraße 1055 zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen wie gewöhnlich. Nur weiße, von der Polizei auf die Fahrbahn gezeichnete Markierungen weisen darauf darauf hin, dass es hier am Tag zuvor zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Am Mittwochnachmittag war eine 78 Jahre alte E-Bike-Fahrerin nach der Kollision mit einem Auto zu Boden gestürzt. Die Frau wurde schwer verletzt und verstarb noch am Unfallort.

 

Wie Fotos von vor Ort zeigen, muss der Mercedes die Radfahrerin mit Wucht getroffen haben: Das Hinterrad des Zweirads ist stark verformt, das Unfallauto weist deutliche Beschädigungen vorne rechts und an der Windschutzscheibe auf.

Polizei: Frau muss von hinten angefahren worden sein

Weshalb es zu dem Zusammenstoß des Mercedes eines 42-Jährigen und dem E-Bike gekommen ist, ist auch am Tag danach noch unklar. Auf Anfrage erklärt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg: „Wir wissen, dass die 78-Jährige auf der K 1055 von Stuttgart-Vaihingen kommend in Richtung Sindelfingen fuhr. Der 42-jährige Mercedes-Fahrer fuhr dahinter. Dann kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einem Zusammenstoß. Die Frau wurde von hinten angefahren.“

Das Fahrrad blieb schwer beschädigt zurück. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Ob eine Unaufmerksamkeit oder überhöhte Geschwindigkeit des Mercedes-Fahrers oder ein ganz anderer Grund ursächlich für die Kollision mit Todesfolge war, kann die Polizei am Donnerstagvormittag noch nicht sagen. Zur Beantwortung dieser Frage hat die zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Sachverständigen hinzugezogen. Nach Prüfung des Unfallhergangs durch den Sachverständigen würde dann durch die Staatsanwaltschaft auch entschieden, ob dem Autofahrer juristische Konsequenzen drohen, erläutert die Polizeisprecherin.

Radfahrerin befuhr viel befahrene Autostraße

Die Kreisstraße 1055 jenseits der Autobahn 81 jedenfalls ist eine vielbefahrene Verbindungsstraße zwischen Sindelfingen und dem Stuttgarter Stadtteil Vaihingen. Auch an der Stelle unweit der Bushaltestelle „Waldheim“, an der die 78-jährige E-Bike-Fahrerin am Mittwoch gegen 17.40 Uhr durch den Crash mit dem Auto zu Tode kam, ist die Straße einspurig. Höchstgeschwindigkeit ist 100 Kilometer pro Stunde. Weshalb die Seniorin die von Autos hoch frequentierte, einspurige Kreisstraße und keine autofreien Radwege nahm, ist auch der Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand unbekannt.

Mit der 78 Jahre alten Frau vom Mittwoch sind im vergangenen Dreivierteljahr zwei Personen während ihrer Fahrt mit einem E-Bike ums Leben gekommen. Ende September 2025 ist ein 70-jähriger Mann in Weil im Schönbuch nach einem Zusammenstoß mit einem Auto - Fahrerin war eine 87-Jährige - schwer verletzt worden. Er starb zehn Tage später im Krankenhaus. Die Autofahrerin hatte den 70-jährigen Pedelec-Fahrer wohl übersehen. Der getötete Radfahrer trug keinen Helm.

Unfallstatistik: 2025 weniger Getötete und Schwerverletzte

Die Unfallstatistik der Polizei aus dem Jahr 2025 weist für den Kreis Böblingen eine leicht erhöhte Anzahl an Unfällen von E-Bike-Fahrern aus: Während 2024 noch 115 Unfälle mit Pedelecs gezählt wurden, waren es im vergangenen Jahr 123. Über die letzten fünf Jahre pendelte sich diese Zahl konstant auf knapp 100 bis 130 Fälle ein. Die Zahlen zeigen auch: Zwei Personen sind 2025 präsidiumsweit bei Unfällen mit ihrem E-Bike getötet, 51 schwer und 231 leicht verletzt worden. 2024 waren es 221 Leicht- und 62 Schwerverletzte. Fünf Pedelec-Fahrer starben.

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Die steigende Anzahl an E-Bike-Unfällen bringen Fachverbände wie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) auch mit den erhöhten Nutzungszahlen von E-Bikes in Zusammenhang. Ein Referent des baden-württembergischen Landesverbands des AFDC erklärte im vergangenen Jahr: „Mehr Radfahrer bedeuten leider oft automatisch auch mehr Unfälle.“

Auch um schweren Unfällen wie jenem auf der Kreisstraße zwischen Sindelfingen und Vaihingen vorzubeugen, bieten Landkreis Böblingen und der ADFC noch diesen Sommer in Böblingen und Holzgerlingen Fahr- und Sicherheitstrainings für E-Bike-Radlerinnen und -radler an. Mehr Infos zur Anmeldung, dem Ablauf und den Kosten finden sich auf der Website www.adfc-radspass.de

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