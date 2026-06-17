Eine Radfahrerin ist am Mittwochabend zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen mit einem Auto kollidiert und gestorben. Es werden Zeugen gesucht.

Julia Hawener 17.06.2026 - 18:41 Uhr

Eine 78-jährige Radfahrerin ist nach einem Unfall am Mittwoch auf der K1055 zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen ums Leben gekommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach ist die Frau gegen 17.42 Uhr auf der alten B14 (Landkreis Böblingen) mit dem Mercedes-Benz eines 42-Jährigen zusammengestoßen und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.