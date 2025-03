Die Ermittlungen der Polizei zur Todesfahrt in Ludwigsburg haben zur Identifizierung einer weiteren Person geführt. Diese steht im Verdacht, möglicherweise die zweite Mercedes S-Klasse gefahren zu haben.

Sandra Lesacher 23.03.2025 - 18:30 Uhr

Nach der Todesfahrt am vergangenen Donnerstag in Ludwigsburg, bei der zwei junge Frauen starben, blieb die Frage nach dem Fahrer der zweiten Mercedes S-Klasse, mit dem sich der Unfallfahrer mutmaßlich ein Autorennen geliefert hatte. Ist er inzwischen gefasst? Hinweise in den sozialen Netzwerken deuteten darauf hin, unsere Zeitung berichtete.